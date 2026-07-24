Mapa de incendios en España y Madrid en directo: consulta las hectáreas afectadas, los focos activos y las zonas en peligro

España se ha visto inmersa en una de las campañas de incendios forestales más complicadas de los últimos años. El avance simultáneo de numerosos fuegos, favorecido por las altas temperaturas, la sequedad de la vegetación y el viento, mantiene a varias comunidades en vilo. Miles de efectivos siguen trabajando para contener las llamas de todos los focos activos que se producen en decenas de localidades españolas.

Según los datos más recientes del Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS), España se posiciona como el país de la Unión Europea con la mayor área de superficie quemada por los incendios, con más de 120.000 hectáreas afectadas, una cifra que se ha duplicado estas últimas semanas, a causa del calor extremo de las últimas semanas y la fuerte intensidad de la actual temporada de incendios.

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Puedes seguir todos los incendios activos que se están produciendo en España a través de este mapa interactivo, con el que conocer dónde se encuentran los focos más potentes y cercanos a tu localidad.

Qué comunidades tienen un incendio activo

Uno de los focos que más preocupan se concentra en la Comunidad de Madrid y la provincia de Ávila. Durante la noche de ayer, tras habérsela denegado en primera instancia a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se declaró la emergencia de interés nacional por parte del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Se estima que alrededor de 10.000 personas se han visto afectadas por desalojos preventivos o por medidas de protección dentro del protocolo de actuación ante casos de incendios forestales. Unos incendios que han golpeado la región durante las últimas horas.

Dónde hay incendios activos en Castilla y León

Mientras tanto, Castilla y León continúa siendo otra de las comunidades más castigadas. La región ha llegado a registrar hasta nueve incendios activos de forma simultánea, obligando a movilizar un importante dispositivo de extinción, requiriendo la actuación de la UME. Uno de los incendios más complicados es el de Burgohondo, en Ávila.

Uno de los incendios más complicados es el de Burgohondo, en Ávila. El fuego alcanzó un comportamiento extremadamente virulento durante la jornada del jueves, lo que obligó a evacuar aproximadamente a 1.500 personas entre el municipio de El Tiemblo, la urbanización La Atalaya y diversas instalaciones turísticas situadas en el entorno del valle de Iruelas.

Qué incendios hay activos en Castilla-La Mancha y Aragón

En Castilla-La Mancha continúa preocupando por encima del resto el gran incendio de La Mierla, en Guadalajara. El fuego ya ha calcinado cerca de 32.000 hectáreas y, aunque ya se encuentra en fase de estabilización, la alerta por fuertes temperaturas y el viento hacen que todavía se mantengan activas las labores de vigilancia para evitar posibles reproducciones.

También en Guadalajara, el incendio de Selas ya ha quedado completamente perimetrado después de afectar a más de 2.000 hectáreas. La situación tampoco da tregua en Aragón. El Gobierno autonómico activó el Nivel 1 del Plan Especial de Protección Civil por Incendios Forestales (PROCINFO) tras declararse un incendio en la comarca del Bajo Aragón.