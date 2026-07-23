Se reaviva el incendio de Villa del Prado, confinan al pueblo y Ayuso avisa: «Vienen horas muy complicadas»

El incendio forestal de Almorox (Toledo) y Villa del Prado (Madrid) se ha reavivado a primera hora de la tarde en el entorno de la localidad madrileña. Hacia las 16 horas, una importante columna de humo negro y rojizo ha aparecido en las inmediaciones de Villa del Prado. El fuerte viento está ayudando al fuego a propagarse. La Guardia Civil y Protección Civil ha ordenado a la población a confinarse en sus casas y cerrar puertas y persianas.

Los comercios han cerrado y muchas personas han decidido, tal y como ha comprobado OKDIARIO, abandonar el pueblo. Hay colas de coches en la salida hacia Aldea del Fresno. Una densa niebla de humo cubría a las 17 horas la localidad y hacía difícil respirar. Los supermercados están sirviendo de refugio improvisado. Una lluvia de ceniza cubre el pueblo.

Efectivos de los Bomberos Forestales de la Comunidad han atravesado Villa del Prado a toda velocidad hacia los nuevos focos situados en la salida oeste hacia Almorox. La Guardia Civil y Protección Civil recuerdan por megafonía que hay que confinarse en casa. Entre las 16 y las 17 horas el viento ha ido a más y la situción a peor.

La propia presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que esta mañana había visitado la zona afectada por el fuego, acaba de pedir precaución y ha avisado a través de sus redes sociales: «Va a ser una tarde complicada de altas temperaturas y mucho viento». OKDIARIO está comprobando in situ que lo está siendo. Una mujer cruza la carretera principal llorando. «¡Qué desastre!», exclama. Al fondo, la columna de humo es, cada vez, más amplia, negra y rojiza y tapa el sol, ya camino de ser sol poniente.

La presidenta Ayuso ha confirmado que «afortunadamente no hay que lamentar daños personales a la espera de la evaluación, parcela a parcela» que están realizando los Bomberos de la Comunidad de Madrid. Particularmente peligrosa fue la situación de la Urbanización El Encinar del Alberche ayer por la tarde al niciarse violentamente el fuego en el límite con la localidad toledana de Almorox. La Guardia Civil tuvo que rescatar a sus vecinos, casa por casa, in extremis, con el fuego ya quemando sus chalets. En algunos casos, tuvieron que romper a patadas las puertas para asegurarse que no quedaba nadie dentro.

Muchos vecinos son ancianos y fueron sacados en volandas con lo puesto. Fueron acogidos en albergues de Villa del Prado y Aldea del Fresno y el Polideportivo de Aldea del Fresno. La Comunidad puso, anoche, en alerta al Hospital Zendal y al Hospital San José de Madrid en previsión de una posible evacuación masiva de residencias o del hospital Virgen de la Poveda.

Casas y coches completamente calcinados. Es el panorama que ha podido comprobar, in situ hoy, la presidenta Ayuso. Desde ayer, el consejero Carlos Novillo dirige el Puesto de Mando Avanzado situado, más al oeste, en la localidad de Cenicientos.