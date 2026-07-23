Caos en Renfe

Interrumpida la circulación del AVE entre Madrid y Barcelona por un incendio entre Mejorada del Campo y Alcalá de Henares

Los trenes de alta velocidad se encuentran "detenidos" a la espera que el incendio sea extinguido

Caos en Renfe: estaciones abarrotadas y pasajeros indignados por los retrasos en los trenes AVE

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Diana Arias

Un incendio entre Mejorada del Campo y Alcalá de Henares ha obligado a interrumpir la circulación del AVE entre Madrid y Barcelona a la espera de que el fuego sea extinguido. Renfe ha lanzado un comunicado asegurando que se espera que se reanude lo antes posible y que de momento los trenes se encuentran «detenidos».

De momento, la línea de alta velocidad que conecta Madrid con Barcelona se encuentra completamente parada. Adif ha informado a través de su cuenta en X que se encuentra suspendida la circulación entre ambas localidades «por un incendio próximo a la vía y ajeno a la explotación ferroviaria».

«Suspendida la circulación entre Mejorada del Campo y Alcalá de Henares debido a un incendio ajeno a Renfe y próximo a la infraestructura. Afectados trenes de la línea de alta velocidad Madrid-Barcelona. Agradecemos su comprensión», ha escrito Renfe en X.

Por el momento, afecta a los trenes de la línea de alta velocidad que une Madrid con Barcelona, que también tiene paradas en Guadalajara, Calatayud (Zaragoza), Zaragoza, Lleida y Camp de Tarragona.

Adif también ha explicado que se encuentra suspendida la circulación entre San Fernando de Henares y la bifurcación de Vicálvaro (Madrid) por un incendio, que afecta a los trenes de la línea CIVIS Guadalajara- Chamartín, que están siendo desviados por Atocha.

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