Interrumpida la circulación del AVE entre Madrid y Barcelona por un incendio entre Mejorada del Campo y Alcalá de Henares

Un incendio entre Mejorada del Campo y Alcalá de Henares ha obligado a interrumpir la circulación del AVE entre Madrid y Barcelona a la espera de que el fuego sea extinguido. Renfe ha lanzado un comunicado asegurando que se espera que se reanude lo antes posible y que de momento los trenes se encuentran «detenidos».

De momento, la línea de alta velocidad que conecta Madrid con Barcelona se encuentra completamente parada. Adif ha informado a través de su cuenta en X que se encuentra suspendida la circulación entre ambas localidades «por un incendio próximo a la vía y ajeno a la explotación ferroviaria».

⚠️Suspendida la circulación entre Mejorada del Campo y Alcalá de Henares por un incendio próximo a la vía y ajeno a la explotación ferroviaria.

🚆 Afecta a los trenes de la línea de alta velocidad que une Madrid con Barcelona. pic.twitter.com/9WhX1uf8We — INFOAdif (@InfoAdif) July 23, 2026

«Suspendida la circulación entre Mejorada del Campo y Alcalá de Henares debido a un incendio ajeno a Renfe y próximo a la infraestructura. Afectados trenes de la línea de alta velocidad Madrid-Barcelona. Agradecemos su comprensión», ha escrito Renfe en X.

🔴 Suspendida la circulación entre Mejorada del Campo y Alcalá de Henares debido a un incendio ajeno a Renfe y próximo a la infraestructura. 🚆 Afectados trenes de la línea de Alta Velocidad Madrid-Barcelona. 🙏 Agradecemos su comprensión. — InfoRenfe (@Inforenfe) July 23, 2026

Buenas tardes, Priscila. Debido al incendio, los trenes de Alta Velocidad que conectan Madrid con Barcelona, en ambos sentidos, se encuentran detenidos a la espera de que sea extinguido. Estamos trabajando para resolver la incidencia lo antes posible. Un saludo. — InfoRenfe (@Inforenfe) July 23, 2026

Por el momento, afecta a los trenes de la línea de alta velocidad que une Madrid con Barcelona, que también tiene paradas en Guadalajara, Calatayud (Zaragoza), Zaragoza, Lleida y Camp de Tarragona.

Adif también ha explicado que se encuentra suspendida la circulación entre San Fernando de Henares y la bifurcación de Vicálvaro (Madrid) por un incendio, que afecta a los trenes de la línea CIVIS Guadalajara- Chamartín, que están siendo desviados por Atocha.