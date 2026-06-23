Madrid tendrá su primer parque temático de terror: Screamfield Park abrirá en Mejorada del Campo este 2026

Madrid se prepara para sumar una nueva atracción a su oferta de ocio. A finales de octubre, coincidiendo con la temporada de Halloween, abrirá sus puertas Screamfield Park, el primer parque recreativo de terror de la región. El espacio, ubicado en Mejorada del Campo, llega con la ambición de convertirse en una alternativa a los tradicionales pasajes del terror.

La iniciativa está impulsada por José Sánchez, empresario con trayectoria en el sector del ocio nocturno y los festivales, y Alejandro Delgado, emprendedor y aficionado de los parques temáticos. Ambos han apostado más de 500.000 euros para levantar un proyecto inspirado en el modelo estadounidense de parques y experiencias de terror al aire libre, un formato que en Estados Unidos mueve a cientos de miles de visitantes cada temporada y que ahora desembarca por primera vez en Madrid con una propuesta pensada específicamente para el público español.

¿Qué podrás encontar?

El parque desplegará un elenco de 68 actores caracterizados, encargados de dar vida a criaturas y personajes. La idea no es repetir el esquema clásico de pasajes del terror.

Cada recorrido ha sido diseñado para no repetirse, los visitantes se encontrarán con sustos, encuentros cercanos con los personajes, pequeños espectáculos en directo y una ambientación pensada para mantener la sensación de inmersión durante todo el trayecto.

Aforo y ubicación de Screamfield Park

Con capacidad para 1.200 personas, el recinto en Mejorada del Campo permite desplegar escenarios más grandes y ambiciosos que los habituales pasajes del terror. Sus creadores apuestan por una experiencia que combine luz, sonido, interpretación y efectos especiales para mantener la tensión durante todo el recorrido.

El público ya no busca solo entretenimiento, sino vivir emociones que pueda compartir y recordar. Combinando iluminación, sonido, escenografía, interpretación y efectos especiales, el parque aspira a estimular todos los sentidos del visitante y generar una sensación constante de incertidumbre durante el recorrido.

Nuevas experiencias para disfrutar en Madrid

Sus impulsores prevén recibir miles de visitantes en esta primera temporada y aspiran a que el proyecto no se quede en Madrid. La idea es hacerlo crecer desde la capital para, más adelante, exportarlo a otros mercados internacionales.

Screamfield Park se posiciona como una cita obligada para los aficionados al terror, los grupos de amigos y en general, cualquiera que busque un plan distinto para celebrar Halloween en Madrid.