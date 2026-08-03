Juan, un joven de Ceuta, comenzó a grabar la situación en la ciudad desde el primer momento. «Cuando estalló todo, me encontré lo que había por las calles. Era increíble lo que estaba viendo y decidí grabarlo para que la gente viera la realidad», explica. Sus vídeos comenzaron a viralizarse y, desde entonces, asegura haber recorrido Ceuta para documentar lo que estaba ocurriendo e intentar mediar con algunos de los inmigrantes para dirigirlos de forma pacífica hacia la frontera.

Aunque reconoce que no es nadie para decir dónde tiene que ir cada uno «porque el mundo es de todos», defiende una migración regularizada. «Esto no ha sido una crisis humanitaria, esto ha sido una invasión en mayúsculas», sostiene. «Esta ciudad es muy pequeña y en menos de dos días se ha duplicado la población. Ha sido una barbaridad», asegura.

Juan asegura que parte de los inmigrantes que han llegado a Ceuta «no son buenos» y afirma que algunos «tienen problemas con la justicia en Marruecos». Explica que durante esos días ha visto a hombres y mujeres con tatuajes e incluso «alguna mujer con la cara tatuada», algo que, según sostiene, «en el islam no está bien». «Cuando hablas con esa persona y se pone violenta, te puedes imaginar ya por dónde van los tiros», afirma.

Sufrió un intento de robo: «Tuve miedo»

El joven relata que, durante uno de esos recorridos, fue rodeado por una veintena de inmigrantes cuando trataba de conducirlos hacia la frontera. «Tuve miedo, era mucha gente que me confundió con algo que yo no era», afirma. Según explica, ya había vivido un episodio similar días antes, cuando uno de ellos le empezó a amenazar y a intentar robarle el móvil.

Tras ese momento de tensión, asegura que tuvo que refugiarse en la Comandancia de la Guardia Civil. «Estoy acusado de racismo y de todas las cosas que te puedas imaginar», dice sobre las consecuencias que, según sostiene, ha tenido su actuación en Marruecos.

Juan también afirma que tiene amigas que han sufrido vejaciones por parte de algunos inmigrantes llegados a Ceuta y asegura que a una chica le han tocado «los pechos». «Si te ven con miedo, te comen», concluye.