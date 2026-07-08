Galicia, Asturias y Andalucía. Las tres comunidades sufren retrasos en los trenes AVE en pleno verano. Las estaciones de tren están abarrotadas de pasajeros que esperan que su convoy salga a su destino.

Hay una incidencia en la catenaria en O Irixo que afecta a la línea de AVE entre Ourense y Santiago. «La circulación de alta velocidad entre Ourense y Santiago se encuentra afectada debido a una incidencia pantógrafo/catenaria en O Irixo», informa Renfe en redes sociales a las 11:08 de la mañana.

El tren con salida a las 16:37 h desde la estación de Chamartín y llegada a las 20:18 h a Gijón no había partido todavía a las 19:30 h. Lo mismo ocurría con el tren con salida a las 18:06 desde Chamartín y llegada a las 22:29 h a Vigo.

Los pasajeros han recibido un mensaje que alertaba que el tren en el que iban a viajar se retrasaba por una «incidencia operativa». «Que es la catenaria. Que no saben cuándo va a ser. Que igual no salimos hoy», es lo que le dicen a una trabajadora de Renfe con la que ha contactado OKDIARIO sobre lo que está ocurriendo en la estación de Chamartín.

Algunos pasajeros denuncian retrasos de hasta 223 minutos en sus perfiles de redes sociales.

La incidencia en la catenaria en O Irixo también afecta a los trenes que van hacia Gijón: «Hola. Información de tu viaje a Gijón-Sanz Crespo del 08/07/2026. Debido a una incidencia operativa provocada por una avería en la infraestructura entre Ourense y Santiago de Compostela, tu tren está sufriendo demora en su salida. Te informamos de que se ha habilitado cambios y anulaciones sin gastos por si prefieres modificar la fecha de tu viaje. Disculpa las molestias», era el mensaje que le llegaba a un pasajero afectado que viaja a Asturias.

«@oscar_puente_ @Adif_es @Renfe horas en Chamartín esperando que llegue el AVE para Gijón y aún seguimos sin ninguna respuesta y tiene pinta de que va para largo; falta que nos deis las mantitas y a dormir en el suelo. Vergüenza te tendría que dar seguir ahí chupando del bote», se queja otro usuario.

@oscar_puente_ @Adif_es @Renfe horas en Chamartín esperando que llegue el Ave para Gijón y aún seguimos sin ninguna respuesta y tiene pinta que va para largo, falta que nos deis las mantitas y a dormir en el suelo, vergüenza te tendría que dar seguir ahí chupando del bote — Finura Martínez Cabueñes (@Javi660315) July 8, 2026

Son varias las incidencias en la línea de alta velocidad que afectan a la red ferroviaria española. No es la primera vez. El pasado verano ocurrió algo parecido. Las continuas averías en los trenes y los fallos constantes en las catenarias provocaron detenciones en plena ola de calor, con pasajeros afectados por la falta de aire acondicionado.

Retrasos por un nuevo robo de cable

Un nuevo robo de cable entre Ciudad Real y Malagón, en Castilla-La Mancha, ha provocado el retraso de varios trenes que circulan por la línea de alta velocidad que une Madrid con Andalucía. Desde Adif avisan de que se está trabajando para solucionar la incidencia.

⚠️Incidencia en la infraestructura entre Malagón y Ciudad Real (Ancho Estándar). 🚇Afectados trenes de LD AV y MD AV en la línea de Alta Velocidad entre Madrid y Andalucía.https://t.co/DeIL0gydBr — InfoRenfe (@Inforenfe) July 8, 2026

Según explica Adif, desde el lunes 1 de julio a hoy, 8 de julio, se han contabilizado y denunciado tres robos de cable que han afectado al servicio ferroviario).