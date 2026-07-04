Un robo de cable está provocando retrasos en la línea de alta velocidad entre Andalucía y Madrid. La sustracción ha provocado un fallo en la señalización entre los municipios de Malagón y Ciudad Real. Los trenes AVE y los de media distancia han sufrido demoras de alrededor de 25 minutos.

Este fallo se produce en un fin de semana clave en el que un gran número de personas comienzan sus vacaciones. Según informa Adif a través de las redes sociales, los trenes afectados son «los de larga y media distancia del corredor sur». «Personal de Adif trabaja en reparar los circuitos de vía dañados», añaden.

❗️Un robo de cable está provocando un fallo en la señalización entre Malagón y Ciudad Real. Afectados los trenes de larga y media distancia de alta velocidad del corredor sur con demoras aproximadas de 25 minutos. Personal de Adif trabaja en reparar los circuitos de vía dañados. — INFOAdif (@InfoAdif) July 4, 2026

Algunos usuarios han respondido al post del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias: «Llevamos 35 minutos parados y no nos dicen nada. Un vagón no tiene aire acondicionado», se queja una usuaria.

@oscar_puente_ @Renfe todos los días algo. Llevamos 35 minutos parados y no nos dicen nada . Un vagón no tiene aire acondicionado. Todos los días , todos los días algo! Montarse a un tren es un acto de fe y miedo. Eres una desgracia — Pri (@azereje_me) July 4, 2026

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