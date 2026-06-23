Interrumpida la circulación del AVE y Cercanías en Sevilla por una avería en el sistema eléctrico

Una incidencia en una torre de alta tensión, al parecer provocada por un incendio en San José de la Rinconada, ha obligado a suspender el tráfico ferroviario en Sevilla. La paralización afecta a todos los trenes que prestan servicio en la línea de alta velocidad entre Sevilla y Madrid, así como a la media distancia y la red de Cercanías en la provincia de Sevilla. Hay más de una treintena de trenes afectados.

La avería ha sido detectada poco antes de las 20:30 horas. Adif ha informado de que se trata de una incidencia que afecta a la electrificación entre Sevilla Santa Justa y Guadajoz. «Interrumpida la circulación de alta velocidad entre Madrid y Sevilla debido a una incidencia en la infraestructura que afecta a la electrificación entre Sevilla SJ y Guadajoz. Además de los trenes de AV, también se encuentran afectados trenes de Media Distancia y Cercanías del núcleo de Sevilla», ha informado Renfe.

🔴 Interrumpida la circulación de alta velocidad entre Madrid y Sevilla debido a una incidencia en la infraestructura que afecta a la electrificación entre Sevilla SJ y Guadajoz. ❌Además de los trenes de AV, también se encuentran afectados trenes de Media Distancia y Cercanías… — InfoRenfe (@Inforenfe) June 23, 2026

Asimismo, ha explicado que se han habilitado cambios y anulaciones gratuitos para trenes de la línea de AVE Madrid y Sevilla.

Por ahora se desconoce el tiempo estimado que tardará en restablecerse el servicio. Sin embargo, numerosos pasajeros han informado sobre el retraso de varios trenes.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha compartido nuevamente en sus redes sociales su opinión respecto al Partido Popular minutos después de registrarse la incidencia en Sevilla. «El «moderado del PP» es un animal mitológico», ha escrito.