Los trenes de alta velocidad entre Valladolid, Segovia y Madrid han registrado nuevamente incidencias y retrasos por una falta de suministro eléctrico entre Valladolid-Campo Grande y Bif. El tramo lleva afectado desde las 7:00 horas, provocando retrasos de tres horas, también en los corredores que conectan con el norte de España, incluidas las conexiones con Palencia, Burgos y León.

La incidencia se localiza entre la estación de Campo Grande y la bifurcación del Canal Duero y se mantiene horas después, tal y como ha confirmado Renfe, que asegura que es una «incidencia de la infraestructura ferroviaria ajena». Renfe ha informado a varios pasajeros que «no hay previsión» para varios trenes. Se recupera la tensión progresivamente, aunque persisten retrasos significativos en varios servicios.

La situación ha provocado caos en la estación de Valladolid, provocando aglomeraciones de personas con temperaturas por encima de los 35 grados en plena ola de calor, como ha denunciado el diputado del PP por Valladolid, Eduardo Carazo, en su red social X.

Adif ha explicado en un comunicado que se recupera de forma progresiva la circulación en ambos sentidos, aunque los trenes circularán con retrasos hasta recuperar la normalidad. «Los trenes de alta velocidad Madrid-Valladolid van recuperando gradualmente sus frecuencias de paso en ambos sentidos, aunque se siguen registrando retrasos. Personal de Adif sigue trabajando para solventar la incidencia a la mayor brevedad posible», han informado.

Los trenes de alta velocidad Madrid-Valladolid van recuperando gradualmente sus frecuencias de paso en ambos sentidos, aunque se siguen registrando retrasos. Personal de Adif sigue trabajando para solventar la incidencia a la mayor brevedad posible. — INFOAdif (@InfoAdif) June 23, 2026

También se circula en los corredores que conectan el norte de España (Asturias, Cantabria, País Vasco) con Valladolid y Madrid, incluidas las conexiones con Palencia, Burgos y León, aunque también se están produciendo retrasos. Para hacer posibles estas conexiones, se encaminan trenes de Larga Distancia por la red convencional utilizando el cambiador de Valdestillas, en Valladolid.

Autobuses de refuerzo

Desde Adif inciden en que los trabajos que se realizan son complejos y que llevan horas trabajando con maquinaria en la zona para reparar la avería lo antes posible. Sin embargo, en los trenes de ancho fijo que no pueden ir por la línea convencional, se ha optado por trasladar a los pasajeros a otros trenes. La situación ha obligado a Renfe a activar autobuses de refuerzo como alternativa.

En torno a las 8:00 horas se ha recuperado la tensión por la cabecera sur de Valladolid-Campo Grande, y los trenes Valladolid-Madrid han reanudado poco a poco sus frecuencias de paso en ambos sentidos, aunque se siguen registrando retrasos.