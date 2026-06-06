La rotura de una catenaria paraliza la alta velocidad entre Gerona y Barcelona

El caos ferroviario se ha vuelto a desatar la tarde de este sábado a causa de una nueva avería provocada por la gestión del ministro de Transportes, Óscar Puente. La rotura de una catenaria ha provocado la avería de un AVE que cubría la ruta entre Figueras y Madrid la tarde de este sábado. El suceso ha obligado a detener el tren en Barcelona, en concreto en la bifurcación entre Mollet y Sagrera, paralizando el tráfico ferroviario entre Barcelona y Gerona. Al romperse la catenaria ésta ha golpeado y roto el cristal de la cabina del maquinista, imposibilitando también la visibilidad, y ha provocado la avería del tren.

Los bomberos y los Mossos d’Esquadra han tenido que desalojar a los pasajeros del tren ante la imposibilidad de hacer llegar una grúa para remolcar el convoy. Algunos pasajeros han contado a OKDIARIO que han tenido que esperar en el tren más de una hora hasta que han podido bajar por su propio pie y han tenido que ir andando hasta la estación más cercana por las vías del ferrocarril. Adif ha informado de que se ha establecido un plan alternativo de transporte por carretera entre Figueras y Barcelona.

Adif ha informado a través de sus redes sociales que el tren detenido corresponde al 3192 Figueras – Puerta de Atocha. Desde el administrador ferroviario han dicho que el incidente se ha producido por la avería de la catenaria y han asegurado que ya se trabaja en solucionar el problema.

La situación se ha visto agravada por el hecho de que la segunda vía permanece fuera de servicio debido a unos trabajos de mantenimiento, lo que impide desviar la circulación por una vía alternativa. Como consecuencia, varios trenes han quedado detenidos en distintas estaciones a la espera de que se resuelva la incidencia.

El tren se ha visto detenido después de que la catenaria se rompiera y golpeara el cristal de la cabina del maquinista, rompiéndolo a causa del golpe e impidiendo la visibilidad. El impacto y la rotura de la catenaria también han provocado que el tren no pudiera seguir la marcha.

Algunos pasajeros han contado que se han quedado varados durante una hora sin saber lo que había pasado y a la espera. Ante la imposibilidad de que una grúa llegara hasta el lugar para remolcar el convoy, los bomberos han tomado la decisión de bajar a los pasajeros a las vías del tren para que pudieran ir por su propio pie hasta la estación.