Gabriela Guillén da más datos sobre su relación con Cristiano Ronaldo: «Empezó como una cosa normal»

En los últimos días, Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez se han convertido en noticia tras darse el «sí, quiero» después de tantísimos años juntos y con varios hijos en común. Pero no todo queda ahí, puesto que, recientemente, el futbolista portugués ha estado en el ojo del huracán tras salir a la luz que tuvo un romance con Gabriela Guillén. Después de tantos días de rumores y especulación, la ex pareja de Bertín Osborne finalmente ha aclarado muchas cuestiones sobre su vínculo con Cristiano Ronaldo. Entre ellas, si esa relación y la de Georgina Rodríguez se solaparon en el tiempo.

Todos los detalles del romance de Gabriela Guillén y Cristiano Ronaldo

Después de muchas especulaciones, la paraguaya ha confirmado que, en efecto, tuvo una historia de amor con el portugués. Hace tan sólo unos días, en El verano se mueve recordó cómo la fisioterapeuta comentó con varios compañeros de Supervivientes que, durante un par de años, tuvo un romance con un ex jugador del Real Madrid.

Finalmente, en una conversación con Leticia Requejo, Gabriela lo confirmó: «Lo primero que me dice es que efectivamente esa confesión en Supervivientes es verdad». Acto seguido, la periodista dio detalles sobre este vínculo: Gabriela conoció a Cristiano cuando jugaba en el Real Madrid CF, entre 2015 y 2016. Es más, también desveló que, en la actualidad, la paraguaya tenía un «buen trato» con el portugués y que Bertín Osborne, padre de su hijo, era conocedor de esta historia.

Con estas fechas, fueron muchos los que se dieron cuenta de una cuestión: la relación de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez comenzó en 2016. Por lo tanto, muchos empezaron a especular con la posibilidad de que ambas relaciones se hubiesen solapado en algún momento. Para evitar que todo fuese a más, Gabriela Guillén ha optado por romper su silencio.

Tras calificar de «mal gusto» el hecho de que esta historia haya salido a la luz coincidiendo con la boda del futbolista y su pareja, la paraguaya se ha sincerado ante las cámaras de Europa Press. Así pues, ha dado a conocer algunos detalles de sus inicios con el astro luso: «Empezó como una cosa normal, común y de trabajo».

Lejos de que todo quede ahí, la paraguaya resolvió una de las grandes incógnitas, y es si su relación con él se solapó en el tiempo con la de Georgina Rodríguez: «Para nada, para nada nunca». Poco después, aprovechó las cámaras para reaccionar de forma positiva a la boda del futbolista, sin confirmar si en la actualidad tiene algún tipo de contacto con él: «Es algo a lo que no voy a hacer más caso ni comentar nada más», reconoció.