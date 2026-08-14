El coche que conduce Felipe VI en Mallorca: limitado a 4.000 unidades y con un precio de 72.000 euros

Felipe VI ha vuelto a dejar una imagen poco habitual durante su estancia veraniega en Mallorca. El monarca ha sido visto conduciendo personalmente un Cupra Formentor VZ5, uno de los modelos más especiales y deportivos de la marca española. No es un Formentor cualquiera: se trata de una versión limitada a sólo 4.000 unidades en todo el mundo, equipada además con un espectacular motor de cinco cilindros.

La escena se ha producido durante la presencia del Rey en Palma con motivo de la Copa del Rey de Vela. Felipe VI ha utilizado el vehículo para desplazarse por la isla, entre otros trayectos, hasta el Real Club Náutico de Palma. La elección resulta especialmente llamativa porque el Formentor VZ5 representa el lado más radical de Cupra y, además, es un automóvil diseñado, desarrollado y fabricado en España.

Un SUV que esconde un auténtico deportivo

Bajo el capó del Formentor VZ5 se encuentra uno de sus principales atractivos: un motor de gasolina 2.5 TSI de cinco cilindros capaz de desarrollar 390 CV de potencia y 480 Nm de par máximo. Es una mecánica poco habitual en el mercado actual y que convierte a este SUV en un modelo con auténtico carácter deportivo. La potencia se transmite mediante una caja de cambios automática DSG de siete velocidades y un sistema de tracción integral 4Drive acompañado del denominado torque splitter. Esta tecnología permite gestionar de forma independiente el par que llega a las ruedas traseras, mejorando el comportamiento del coche especialmente al afrontar curvas a ritmo elevado.

Y las cifras están a la altura. El Formentor VZ5 es capaz de acelerar de 0 a 100 km/h en apenas 4,2 segundos y alcanza una velocidad máxima de 280 km/h. Son prestaciones que lo colocan más cerca de determinados deportivos que de los SUV convencionales.

Sólo 4.000 unidades para todo el mundo

Parte del atractivo del coche que conduce Felipe VI está precisamente en su exclusividad. Cupra ha limitado la producción del Formentor VZ5 a sólo 4.000 unidades para todo el mundo, convirtiéndolo en uno de los modelos más especiales de la gama. Esta producción limitada hace que el VZ5 sea mucho más difícil de encontrar que un Formentor convencional. Además, su llegada coincide con una época en la que los motores de cinco cilindros son cada vez menos habituales, lo que añade todavía más interés a esta versión.

A nivel exterior, el VZ5 se diferencia rápidamente de otros Formentor gracias a sus pasos de rueda ensanchados, paragolpes específicos y unas llamativas llantas de 20 pulgadas con detalles en color copper. En la parte trasera aparecen cuatro salidas de escape que dejan claro el carácter deportivo del modelo.

Un interior a la altura de sus prestaciones

El carácter exclusivo continúa en el habitáculo. El Formentor VZ5 puede equipar los espectaculares asientos deportivos CUPBucket, mientras que el sistema multimedia cuenta con una pantalla de 32,8 centímetros. También destaca el equipo de sonido desarrollado junto a Sennheiser, con 12 altavoces y 425 vatios de potencia, pensado para ofrecer una experiencia acústica especialmente cuidada.

¿Cuánto cuesta el coche del Rey?

La exclusividad del Formentor VZ5 también tiene un precio. El modelo parte de aproximadamente 71.572 euros, aunque determinadas configuraciones y elementos opcionales pueden elevar la factura hasta alrededor de 77.416 euros. No estamos, por tanto, ante un SUV convencional. El coche que ha elegido Felipe VI combina 390 CV, 480 Nm de par, tracción integral, 4,2 segundos de 0 a 100 km/h y 280 km/h de velocidad máxima. Además, a diferencia de otros Formentor electrificados que el Rey ha utilizado anteriormente, el VZ5 funciona exclusivamente con gasolina, por lo que no disfruta de las ventajas asociadas a la etiqueta Cero de los híbridos enchufables.