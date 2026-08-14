La frase de Paul McCartney (84 años) que invita a reflexionar sobre la vejez: «No importa lo joven o viejo que seas, siempre puedes aprender y crecer»

Paul McCartney es una de esas figuras cuya trayectoria resulta difícil de separar de la historia de la música contemporánea. Su nombre está ligado para siempre a The Beatles, pero su carrera no terminó con la disolución del grupo. Durante décadas, el músico británico ha continuado componiendo, grabando y actuando, construyendo una trayectoria marcada por la capacidad de reinventarse.

Más allá de sus canciones, algunas de sus reflexiones sobre la vida y el paso del tiempo permiten acercarse a una cuestión que afecta a cualquiera: cómo afrontar el envejecimiento sin renunciar a la curiosidad ni a las ganas de seguir avanzando.

Una de las frases que mejor resume esa filosofía es especialmente sencilla: «No importa lo joven o viejo que seas, siempre puedes aprender y crecer». Una afirmación que rompe con la idea, todavía extendida, de que aprender cosas nuevas es una actividad propia de la juventud.

Para Paul McCartney, la edad no debería determinar hasta dónde puede llegar una persona. Cumplir años supone acumular experiencias, conocimientos y recuerdos, pero no significa que se cierre la puerta a descubrir nuevas cosas.

La curiosidad no tiene edad

La curiosidad suele asociarse a la infancia y a la juventud. Son etapas en las que prácticamente todo puede convertirse en un descubrimiento y en las que resulta natural formular preguntas, experimentar y cambiar de intereses.

Sin embargo, esa necesidad de descubrir no desaparece necesariamente con los años. Puede transformarse y adoptar otras formas. Aprender no significa obligatoriamente matricularse en unos estudios, comenzar una nueva carrera profesional o adquirir conocimientos académicos.

Puede consistir en aprender un idioma, desarrollar una habilidad, descubrir una afición, conocer otras personas o acercarse a una disciplina desconocida. Incluso puede significar algo tan sencillo y, a la vez, tan complejo como cambiar de opinión después de escuchar un argumento diferente.

La frase de McCartney invita precisamente a entender el aprendizaje desde una perspectiva más amplia. Crecer no tiene por qué terminar cuando concluye la juventud. También existe un crecimiento personal que puede producirse a partir de las experiencias, de los errores y de la capacidad para mirar determinadas situaciones desde otro punto de vista.

Una carrera brillante

La propia trayectoria de Paul McCartney ofrece un ejemplo de esa capacidad para evolucionar. El músico comenzó su carrera siendo muy joven y alcanzó una fama mundial como integrante de los Beatles, junto a John Lennon, George Harrison y Ringo Starr.

El éxito de la banda de Liverpool marcó una época y transformó para siempre la música popular. Sin embargo, la separación del grupo en 1970 no significó el final de la carrera de McCartney.

El artista comenzó entonces una nueva etapa y formó Wings junto a Linda McCartney y otros músicos. Posteriormente desarrolló una extensa trayectoria en solitario que le permitió continuar explorando diferentes caminos creativos.

A lo largo de las décadas, Paul ha trabajado con distintos artistas, ha experimentado con diferentes sonidos y ha seguido componiendo y actuando ante públicos de varias generaciones. Su carrera demuestra que una trayectoria larga no tiene por qué convertirse en una repetición constante del pasado.

Los límites de la edad

La reflexión adquiere especial importancia cuando se observa la manera en la que la sociedad suele asociar determinadas actividades con una edad concreta.

Aprender puede parecer algo reservado a los jóvenes. Empezar una nueva afición, estudiar una materia desconocida o incluso cambiar de profesión puede generar la sensación de que «ya es demasiado tarde».

Pero esa idea puede convertirse en una limitación que no necesariamente viene determinada por las capacidades de una persona, sino por la percepción que tiene de sí misma.

La edad puede implicar cambios físicos, responsabilidades diferentes o circunstancias que no existían décadas atrás. Eso no significa, sin embargo, que desaparezca la capacidad de adquirir conocimientos, desarrollar habilidades o encontrar nuevas motivaciones.

En este sentido, el mensaje de McCartney funciona como una invitación a cuestionar esa frontera. No existe una edad concreta a partir de la cual una persona deje de poder aprender. Lo que cambia son las circunstancias y, en algunos casos, la manera de afrontar determinados retos.

Aprender es estar dispuesto a cambiar

Uno de los aspectos más interesantes de esta reflexión es que aprender no consiste únicamente en acumular conocimientos. También puede implicar revisar aquello que uno creía saber.

Con el paso de los años, las personas acumulan experiencias que ayudan a interpretar el mundo. Esa experiencia puede convertirse en una herramienta muy valiosa, pero también puede hacer que determinadas ideas se vuelvan difíciles de cuestionar.

Mantener la curiosidad supone aceptar que todavía existen cosas que se desconocen y que una nueva experiencia puede modificar la manera de pensar.

En ocasiones, crecer significa precisamente reconocer un error, cambiar una opinión o comprender una situación desde una perspectiva diferente. No es un proceso exclusivo de ninguna etapa vital.

Seguir aprendiendo permite mantener abierta la posibilidad de descubrir algo que todavía no se conoce. Y quizá esa sea una de las mejores maneras de entender el paso del tiempo: no como el cierre de posibilidades, sino como una acumulación de experiencias que puede servir de base para seguir creciendo.