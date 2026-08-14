‘De Viernes’: ¿cuándo se estrena la nueva temporada del programa de Telecinco?

No es ningún secreto que, poco a poco y con el paso de los años, De Viernes se ha convertido en uno de los programas de televisión que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Es más que evidente que Telecinco ha acertado de lleno con este proyecto que, cada semana, consigue dejar sin palabras a los espectadores. Esto no es producto de la casualidad, puesto que el equipo, capitaneado por Bea Archidona y Santi Acosta, hace un excepcional trabajo para contar con los testimonios más buscados de la prensa del corazón. A pesar de que con cada entrega dejan el listón más alto, lo cierto es que no dejan de sorprendernos. ¡Siempre saben cómo hacerlo, de la mejor manera!

Eso sí, el pasado viernes 7 de agosto, los espectadores de Telecinco se vieron sorprendidos al no poder disfrutar de una nueva entrega de De Viernes. Algo que pilló desprevenidos a muchos, pero no a otros tantos. Y es que ya es habitual que el equipo del programa que se emite cada semana en Telecinco se vaya de vacaciones en agosto, para poder descansar y reponer pilas para hacer frente a la siguiente y sorprendente temporada. Por lo tanto, este viernes 14 de agosto tampoco podremos disfrutar de una entrega de De Viernes en directo presentada por Bea Archidona y Santi Acosta.

¿Cuándo disfrutaremos de un nuevo programa de ‘De Viernes’ en Telecinco?

Como decimos, es habitual que el equipo de este programa libre todo el mes de agosto para tratar de desconectar, en la medida de lo posible, de la actualidad en la prensa del corazón. Eso sí, es un hecho que, a pesar de esos días de descanso, no van a tardar en empezar a trabajar en lo que será la siguiente temporada.

Por lo tanto, siguiendo la tónica habitual de este formato, a buen seguro que será a partir del viernes 4 de septiembre cuando tendremos la oportunidad de disfrutar del primer De Viernes de la temporada. Hay que tener en cuenta que, por el momento, Mediaset no lo ha confirmado, por lo que solamente estamos teniendo en cuenta los movimientos de la cadena de Fuencarral en los últimos años.

De hacer efectivo este movimiento, tan sólo nos quedaría poco más de dos semanas para poder volver a ver a Bea Archidona y a Santi Acosta, junto al resto de colaboradores, en directo, junto a unos invitados de lujo. Por el momento, nos tocará conformarnos con la recopilación de mejores momentos de esta temporada de De Viernes que, desde luego, ha dado para mucho.

¿Quiénes serán los primeros invitados de la nueva temporada?

No es ningún secreto que no está siendo un verano tranquilo en cuanto al ámbito de la prensa del corazón se refiere. Un claro ejemplo lo encontramos en la relación que Gabriela Guillén mantuvo en el pasado con Cristiano Ronaldo. Algo que ella misma no solamente ha confirmado, sino que también ha dado detalles al respecto.

Por si fuera poco, Julia Janeiro ha respondido con contundencia al dardo envenenado de Belén Esteban, a quien no ha tenido reparos a la hora de calificar de «meme televisivo»: «Soy más de decir las cosas a la cara (…) Prefiero llamarla la sombra de Jesulín de Ubrique». Así pues, aunque no sepamos con certeza –y probablemente ellos tampoco– quiénes serán los primeros invitados de De Viernes, lo cierto es que no les van a faltar opciones.