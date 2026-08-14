El secreto que David Bustamante y David Bisbal han guardado durante años: «La liamos muchísimo»

David Bustamante y David Bisbal cruzaron sus caminos en la primera edición de Operación Triunfo. Un 22 de octubre de 2001, el cántabro y el almeriense entraron a la Academia más famosa de la televisión. Debido a su talento y a su forma de conectar con el público, ambos llegaron a la final del formato y, por si fuera poco, tuvieron la oportunidad de acompañar a Rosa López a Tallín para representar a España en Eurovisión. Es por eso que esta experiencia, pase lo que pase, los unió para siempre. Y ocurrió a pesar de que, por aquella época, existía cierta rivalidad de puertas para afuera, puesto que una de las preguntas más repetidas era la siguiente: «¿Eres más de Bisbal o de Bustamante?». A lo largo de los años, ambos artistas han coincidido en numerosas ocasiones en diversos escenarios e, incluso, galas. Siempre que lo hacen, se saludan.

«David y yo nos llevamos genial. No somos amigos íntimos, ya que cada uno tiene su vida, pero siempre que nos vemos nos alegramos de ello», comentó el de San Vicente de la Barquera durante su paso por Mi casa es la tuya, el programa de entrevistas que presentaba Bertín Osborne. Lejos de que todo quede ahí, hizo la siguiente confesión: «Me alegro mucho de sus éxitos, es un gran artista». Fue en este espacio donde el cántabro se armó de valor para dar a conocer un secreto que compartió con David Bisbal y que guardó durante años. Se trata de una anécdota que tuvo lugar cuando fueron a Eurovisión como coristas de Rosa López, con su Europe’s living a celebration.

«La liamos muchísimo», comenzó diciendo David Bustamante. Lejos de que todo quede ahí, explicó con todo lujo de detalles a qué se refería: «Recuerdo que en todos los stand ponían cosas típicas de cada tierra. A nosotros nos pusieron jamón, queso curado y vino. Y con los nervios, Bisbal y yo cogíamos las botellas que no veas».

Por si fuera poco, el de San Vicente de la Barquera no tuvo reparos a la hora de añadir algo más: «Si llegamos a ganar, las vueltas de la coreografía yo no las hubiera hecho», reconoció. Lo que es un hecho es que su paso por Eurovisión, aunque fuese como coristas, fue una experiencia verdaderamente inolvidable para ellos.

David Bustamante, sobre la supuesta rivalidad con David Bisbal: «Nos comparaban constantemente»

En esta entrevista, también se pronunció sobre esa rivalidad que muchos quisieron imponer. De esta forma, comparó la situación de ambos con el Real Madrid y el FC Barcelona: «En la época de OT nos tenían como si fuéramos el Madrid y el Barça, y es verdad que la rivalidad existía, pero siempre fue sana y algo normal de un concurso. Pero sí, nos comparaban constantemente».

A pesar del tiempo, ambos han cosechado muchísimo éxito en sus respectivas carreras profesionales. Todo ello sin dejar de lado esa buena relación que ambos han tenido desde que se conocieron. Un claro ejemplo lo encontramos en una fiesta en la que los dos coincidieron y Bustamante no dudó en tener unas bonitas palabras hacia el almeriense: «Es mi hermano. Hacía mucho tiempo que no le veía, por eso lo primero, en cuanto le he visto, he ido a darle un abrazo».