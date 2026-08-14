Muere Víctor Coyote: quién era, su edad, su nombre real y causa de la muerte

El mundo de la música está de luto. Víctor Coyote, reconocido artista, músico y líder de la banda gallega Los Coyotes, ha fallecido a los 67 años. El cantante, que consiguió convertirse en una auténtica referencia durante La Movida con su banda, falleció el pasado jueves 13 de agosto tras haber salido a dar un paseo en bicicleta en Segovia. Con posterioridad, su cuerpo sin vida fue encontrado en la carretera. Por lo tanto, esta noticia ha supuesto un duro golpe para su familia y amigos, pero también para todos y cada uno de los seguidores de Los Coyotes.

Todos los detalles de la muerte de Víctor Coyote

Según han publicado diversos medios de comunicación, la muerte del músico se ha producido de forma repentina. El miércoles, desde Segovia, disfrutó junto a un grupo de amigos del eclipse total de sol. El jueves, decidió salir a dar un paseo en bicicleta y fue cuando se produjo el fallecimiento. Como hemos mencionado, su cuerpo fue encontrado en la carretera y, por el momento, no se conocen las causas de su muerte.

Cabe destacar que Víctor Coyote tenía previsto este viernes un compromiso profesional en Madrid, como era el de ensayar junto a su banda para preparar una gira de conciertos. Es importante tener en cuenta que, tal y como ha dado a conocer una persona de su entorno a El País, el músico tenía «una salud envidiable», por lo que nadie tiene ni la menor idea de lo que ha podido suceder.

Su vida personal y su trayectoria profesional

Víctor María Aparicio Abundancia, que es su nombre real, nació en la localidad pontevedresa de Tui en 1958. A lo largo de su vida, tuvo la oportunidad de desarrollar una amplia carrera en diversas disciplinas artísticas, entre las que destacan la interpretación, la ilustración e, incluso, la escritura. Aun así, fue la música lo que ganó mucho más protagonismo en su día a día.

En el año 1975 se trasladó a Madrid para estudiar Bellas Artes y fue entonces cuando se vio envuelto en una auténtica mezcla de géneros que acabó reflejándose en su obra. Considerado como un auténtico pionero del rock latino – del que siempre se ha considerado figura, aunque él rehuía de ese título – muchos han llegado a calificarle como un «verso suelto» de La Movida. Además de cantautor y músico, Víctor Coyote fue actor, realizador de videoclips y documentales, cineasta, escritor y hasta dibujante de cómic.

A pesar de todo, hay que tener en cuenta que su gran proyecto profesional fue, sin duda, Los Coyotes. Desde finales de los 70, este grupo comenzó a hacerse paso en la industria musical de nuestro país. Y lo hicieron, entre otras cuestiones, por su forma tan curiosa de entender la música. A lo largo de su carrera con la banda, publicó cinco álbumes y varios singles. Durante un tiempo, aparcó la música para dedicarse a otros ámbitos, pero a mediados de los 90 retomó su carrera, aunque lo hizo en solitario. Sin duda, una durísima pérdida para los amantes de la música. Descanse en paz.