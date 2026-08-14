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Una soltera de ‘First Dates’ para los pies al ‘empotrador’: «Está siendo una cita de mierda»

Un soltero de 'First Dates', que se autodenomina el 'empotrador', ha sido protagonista de una curiosa cita

Vicky en First Dates. (Mediaset)
Vicky en First Dates. (Mediaset)
Laura Hernández
  • Laura Hernández
  • Periodista. Redactora de Happy FM. Pendiente de los nuevos éxitos musicales, los salseos en realities, los dramas de las series turcas, ¡y del Benidorm Fest & Eurovisión!

First Dates, poco a poco y con el paso de los años, se ha convertido en uno de los programas de televisión que más alegrías continúa dando a Mediaset. Es por eso que cada vez son más los solteros que no dudan en poner rumbo al restaurante más famoso de la televisión para intentar conocer a su media naranja. En una de las nuevas entregas de First Dates, los espectadores han tenido la oportunidad de conocer a Sergio, un comensal que se hacía llamar «el empotrador». Así se ha presentado cada vez que ha visitado el programa. Y es que, aunque la última vez a su cita le pareciera una «ordinariez» que se hiciese llamar así, el soltero lo volvió a hacer. En su tercera visita al restaurante, Sergio se presentó con una guitarra para tratar de impresionar a su cita.

Para esa noche, iba a tener la oportunidad de conocer a Vicky, una auxiliar de enfermería que se enorgullece de ser «yaya»: «El mundo de la noche, de las copas, de la fiesta, del alterne, etc., quedó atrás. Lo rechazo y me gusta quedarme en casa», hizo saber en su presentación. Todo ello mientras confesó que su hombre ideal es físicamente robusto, «pero, lamentablemente, eso a veces no cuadra con que tengan unas capacidades cognitivas desarrolladas». Sergio, nada más verla, no pudo evitar pensar lo siguiente: «Mira ella qué modosita. No va como la mayoría por la calle, medio en pelotas». No tardó en darse cuenta de lo equivocado que estaba, puesto que a su cita le encantaba la marcha. «Te veo cara de resabiado», alcanzó a decirle la soltera. Después de saber que no era su primera vez en el restaurante, ella no dudó en ser honesta.

«No voy a decir que a la tercera va la vencida porque no quiero hacerte ilusiones», aclaró. Todo ello mientras siguió tirando de sinceridad a la hora de explicar lo que pensaba a su cita: «Eres muy rígido, me cuesta hacerte reír. Debe ser cosa de la madurez o de la edad». Poco después, las diferencias se hicieron aún más notables cuando hablaron de sus respectivas profesiones.

Vicky y Sergio en First Dates. (Mediaset)
Vicky y Sergio en First Dates. (Mediaset)

Vicky, sobre su cita en ‘First Dates’: «¿Qué pasa, que vende droga o algo?»

Sergio intentó explicarse con su cita, pero Vicky no terminó de entenderle: «¿A qué te dedicas, hijo? ¿Por qué no dices nada? ¿Qué pasa, que vende droga o algo?», bromeó, ante las cámaras de First Dates. Con posterioridad, se dieron cuenta de que sus rutinas eran completamente distintas, pero, aun así, Vicky quiso desafiar a su cita con un reto. Algo que el soltero rechazó de raíz.

«Ni de broma ni de coña. Por follar no lo hago», dejó claro. Aun así, él se animó a abordar el tema sexual. «Ahora mismo estoy obsoleta», reconoció la enfermera. Lejos de escandalizarse, Sergio reconoció que le gustaba la forma en la que Vicky se expresaba: «Hablas como Séneca». Por si fuera poco, él quiso insistir en saber cómo se consideraba su cita en el terreno sexual.

Algo que terminó molestando a la enfermera: «Joder, ¿por qué lo quieres saber?». El soltero se justificó: «Porque tienes atractivo sexual». Después de reconocer que era una persona partidaria de «ir despacio», él no tardó en presumir de apodo: «Pues yo soy un empotrador y muy guarro». Ella no tardó en pararle los pies: «No te había preguntado, pero gracias». Ante las cámaras, la soltera se sinceró: «Me gustan los empotradores que no se mencionan a sí mismos como empotradores. No me puedes recomendar la peli y decir de qué va».

Después de hablar de gustos musicales y de redes sociales, Sergio quiso saber si Vicky estaba encontrando aburrida la conversación que estaban teniendo. La madrileña no pudo ser más contundente a la hora de responder: «Creo que está siendo una cita de mierda». En la decisión final, a pesar de todo, Sergio sí quiso tener una segunda cita, mientras ella respondió de forma diferente, alegando que tenían formas de vivir completamente diferentes.

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