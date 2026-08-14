Una soltera de ‘First Dates’ para los pies al ‘empotrador’: «Está siendo una cita de mierda»

First Dates, poco a poco y con el paso de los años, se ha convertido en uno de los programas de televisión que más alegrías continúa dando a Mediaset. Es por eso que cada vez son más los solteros que no dudan en poner rumbo al restaurante más famoso de la televisión para intentar conocer a su media naranja. En una de las nuevas entregas de First Dates, los espectadores han tenido la oportunidad de conocer a Sergio, un comensal que se hacía llamar «el empotrador». Así se ha presentado cada vez que ha visitado el programa. Y es que, aunque la última vez a su cita le pareciera una «ordinariez» que se hiciese llamar así, el soltero lo volvió a hacer. En su tercera visita al restaurante, Sergio se presentó con una guitarra para tratar de impresionar a su cita.

Para esa noche, iba a tener la oportunidad de conocer a Vicky, una auxiliar de enfermería que se enorgullece de ser «yaya»: «El mundo de la noche, de las copas, de la fiesta, del alterne, etc., quedó atrás. Lo rechazo y me gusta quedarme en casa», hizo saber en su presentación. Todo ello mientras confesó que su hombre ideal es físicamente robusto, «pero, lamentablemente, eso a veces no cuadra con que tengan unas capacidades cognitivas desarrolladas». Sergio, nada más verla, no pudo evitar pensar lo siguiente: «Mira ella qué modosita. No va como la mayoría por la calle, medio en pelotas». No tardó en darse cuenta de lo equivocado que estaba, puesto que a su cita le encantaba la marcha. «Te veo cara de resabiado», alcanzó a decirle la soltera. Después de saber que no era su primera vez en el restaurante, ella no dudó en ser honesta.

«No voy a decir que a la tercera va la vencida porque no quiero hacerte ilusiones», aclaró. Todo ello mientras siguió tirando de sinceridad a la hora de explicar lo que pensaba a su cita: «Eres muy rígido, me cuesta hacerte reír. Debe ser cosa de la madurez o de la edad». Poco después, las diferencias se hicieron aún más notables cuando hablaron de sus respectivas profesiones.

Vicky, sobre su cita en ‘First Dates’: «¿Qué pasa, que vende droga o algo?»

Sergio intentó explicarse con su cita, pero Vicky no terminó de entenderle: «¿A qué te dedicas, hijo? ¿Por qué no dices nada? ¿Qué pasa, que vende droga o algo?», bromeó, ante las cámaras de First Dates. Con posterioridad, se dieron cuenta de que sus rutinas eran completamente distintas, pero, aun así, Vicky quiso desafiar a su cita con un reto. Algo que el soltero rechazó de raíz.

«Ni de broma ni de coña. Por follar no lo hago», dejó claro. Aun así, él se animó a abordar el tema sexual. «Ahora mismo estoy obsoleta», reconoció la enfermera. Lejos de escandalizarse, Sergio reconoció que le gustaba la forma en la que Vicky se expresaba: «Hablas como Séneca». Por si fuera poco, él quiso insistir en saber cómo se consideraba su cita en el terreno sexual.

Algo que terminó molestando a la enfermera: «Joder, ¿por qué lo quieres saber?». El soltero se justificó: «Porque tienes atractivo sexual». Después de reconocer que era una persona partidaria de «ir despacio», él no tardó en presumir de apodo: «Pues yo soy un empotrador y muy guarro». Ella no tardó en pararle los pies: «No te había preguntado, pero gracias». Ante las cámaras, la soltera se sinceró: «Me gustan los empotradores que no se mencionan a sí mismos como empotradores. No me puedes recomendar la peli y decir de qué va».

Después de hablar de gustos musicales y de redes sociales, Sergio quiso saber si Vicky estaba encontrando aburrida la conversación que estaban teniendo. La madrileña no pudo ser más contundente a la hora de responder: «Creo que está siendo una cita de mierda». En la decisión final, a pesar de todo, Sergio sí quiso tener una segunda cita, mientras ella respondió de forma diferente, alegando que tenían formas de vivir completamente diferentes.