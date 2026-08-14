La mítica actriz de ‘American Pie’ Shannon Elizabeth sobre su ruina: «Sólo tenía 10 dólares y gané 1 millón en 9 días con OnlyFans»

Shannon Elizabeth, icono de la cultura pop de los años 2000 tras interpretar a Nadia en la película American Pie, se tuvo que reinventar financieramente después de sufrir las presiones de Hollywood. Sin embargo, la actriz -que alcanzó la cima de la fama gracias a la franquicia y a otras comedias taquilleras como Scary Movie- logró superar el bache con una cuenta de OnlyFans con la que facturó millones en unos días. Shannon Elizabeth ha contado por qué necesitaba escapar de la industria audiovisual y cómo ha conseguido unos ingresos desorbitados.

Tras una etapa de distanciamiento progresivo de la industria cinematográfica y un periodo marcado por cambios en su vida personal -entre ellos su divorcio del especialista en conservación sudafricano Simon Borchert-, la actriz de 52 años tomó la decisión de redefinir su carrera y tomar el control de sus ingresos lejos de los canales habituales de Hollywood.

La presencia de Shannon Elizabeth en producciones comerciales fue reduciéndose con el paso del tiempo. La propia actriz ha señalado públicamente cómo situaciones complejas vividas en los inicios de su carrera, que incluyeron presiones y desacuerdos con el ex productor Harvey Weinstein, condicionaron de forma negativa su trayectoria en la industria hollywoodiense. Esa dinámica en la que derivó su carrera la impulsó a volcar gran parte de sus energías en causas filantrópicas y en la protección de la fauna silvestre en Sudáfrica.

Cuando Shannon Elizabeth anunció su salto a OnlyFans, plataforma de contenidos de suscripción directa, compartió una reflexión sobre la necesidad de tomar las riendas de su propia imagen: «He pasado toda mi carrera trabajando en Hollywood, donde otras personas controlaban la narrativa y el destino de mi carrera. Este nuevo capítulo trata de cambiar eso, de mostrar un lado más sexy que nadie ha visto y de estar más cerca de mis fans».

Según explicó la actriz, se decantó por OnlyFans porque le permitía «conectar directamente con el público y ser libre». El debut de Shannon Elizabeth en la plataforma superó todas las previsiones del sector. Según datos confirmados por su representante Andy Bachman (CEO de Creators Inc.) y recogidos por Variety, la intérprete sobrepasó la cifra de siete dígitos en su primera semana en la plataforma, al generar aproximadamente 1,2 millones de dólares a través de suscripciones, interacción directa y aportaciones de sus seguidores.

«Pasé de tener sólo 10 dólares en mi cuenta bancaria a ganar un millón en nueve días. Fue realmente sorprendente, y me sentí muy honrada de que mis fans me apoyaran. No tenía ni idea de qué esperar, y la respuesta fue increíble», ha comentado la actriz en declaraciones recogidas por la cabecera estadounidense.

«Todavía estoy explorando e iré superando los límites»

La actriz de American Pie ha aclarado que el contenido que ofrece en la plataforma no incluye desnudez explícita, y que concibe este proyecto como una exploración progresiva de su autonomía creativa: «Tengo que ser un poco misteriosa. Hago todo tipo de contenido, pero ni siquiera sé cuáles serán mis límites. Todavía estoy explorando y, a medida que me sienta más cómoda, iré superando esos límites (…) OnlyFans me da la oportunidad de ofrecer un vistazo sin filtros de mi vida, y una conexión genuina que ninguna otra plataforma permite».

El impacto financiero de este proyecto no sólo le ha otorgado estabilidad individual tras su separación, sino que también ha impulsado directamente sus iniciativas benéficas. Desde el año 2001, Elizabeth dirige Animal Avengers, una organización sin ánimo de lucro dedicada al rescate de la fauna salvaje y a la lucha contra la caza furtiva en Sudáfrica. Gran parte de las ganancias obtenidas en la plataforma están destinadas a financiar la adquisición de terrenos para un centro de rehabilitación animal cerca de Ciudad del Cabo.

El pasado mes de abril, cuando explicó que quería escapar del control de Hollywood con OnlyFans, también detalló que su personaje en American Pie no era más que «un papel» que le «tocó interpretar». «En mi vida real no soy de las que les gusta ir desnuda. Incluso en casa, siempre me cubro. Nunca he sido así, pero la gente me conoció por ese papel y todo el mundo asumió que yo era esa chica», matizó Shannon Elizabeth, que también se dedicó en el pasado al póker y ganó importantes torneos en el circuito profesional.