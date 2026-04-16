La estrella de ‘American Pie’ Shannon Elizabeth utiliza OnlyFans para huir del «control» de Hollywood

Shannon Elizabeth, una de las estrellas de American Pie, ha denunciado el «control» que se ejerce en Hollywood, del que quiere «huir» y, para ello, se ha abierto una cuenta en OnlyFans. La actriz ofrece un «lado sexy» sin que nadie dirija «la narrativa», ha explicado.

La actriz ha aprovechado su tirón como icono sexual de finales de los 90 y principios de los 2000 gracias a su papel en la taquillera comedia para adultos. Apareció en las dos primeras entregas de American Pie, en las que interpretó a a Nadia. Años después, la actriz decidió retirarse. Sentía que su personaje se estaba comiendo a la persona.

«Para mí, era un papel que me tocó interpretar, pero en mi vida real no soy de las que le gusta ir desnuda. Incluso en casa, siempre me cubro. Nunca he sido así, pero la gente me conoció por ese papel y todo el mundo asumió que yo era esa chica», relató en Entertainment Tonight. También participó en otros éxitos como Scary Movie (2000), 13 fantasmas (2001) y Love Actually (2003).

Shannon Elizabeth encontró otro camino profesional al mismo tiempo que gozó de esa popularidad por American Pie, el póker, un circuito en el que se llegó a hacer un nombre y ganó importantes torneos. Sin embargo, aunque Las Vegas se convirtió en su «segunda casa», en 2013 lo dejó porque ya no la «llenaba» y «necesitaba algo más». Aun así, ha utilizado sus habilidades con las cartas para recaudar fondos en favor de los animales, con eventos como la Charity Series of Poker.

Shannon Elizabeth denuncia el «control» de Hollywood

Ahora, la actriz ha tomado la decisión de abrirse una cuenta de OnlyFans porque, con ella, podrá «crear a su manera y ser libre», a la vez que esquivará el control de Hollywood. «He pasado toda mi carrera trabajando en Hollywood, donde otros controlaban la narrativa y el rumbo de mi trayectoria. Con este nuevo capítulo busco cambiar eso, mostrar un lado más sexy que nadie ha visto y estar más cerca de mis seguidores», ha detallado en People. La intérprete ve en OnlyFans una oportunidad de «futuro».

En lo que respecta a su vida personal, Shannon Elizabeth vive en Ciudad del Cabo, en Sudáfrica. Se casó con el actor Joseph D. Reitman, con el que estuvo 10 años, hasta 2005. Mantuvo una relación de un año con Derek Hough, al que conoció en el programa Dancing with the Stars. Finalmente, pasó de nuevo por el altar en 2021, con Simon Borchert, del que se separó recientemente.