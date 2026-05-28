Pablo Alborán en su entrevista más íntima: «Ahora mismo estoy soltero»

Pablo Alborán ha sido el primer invitado en la nueva entrega de 100% Únicos, el formato conducido por Daniel Guzmán en el que 30 reporteros con trastorno del espectro autista (TEA) conversan con naturalidad con destacadas personalidades. El cantante ha hablado en el programa de Cuatro tanto de su vida personal como de su trayectoria profesional.

La entrevista ha sido especialmente íntima y emocional, ya que Pablo Alborán ha hablado de la sensibilidad como una forma de mirar el mundo y del importante papel que han tenido las mujeres de su familia en su vida, sobre todo su madre y su abuela.

El cantante ha reflexionado también sobre la curiosidad como motor vital, sobre su salto a la interpretación y sobre la importancia de mostrarse tal y como uno es. A lo largo de la charla, y visiblemente emocionado, Pablo ha destacado todo lo que ha aprendido descubriendo la manera en la que muchas personas con autismo sienten, perciben y viven el mundo. Entre confidencias, ha dejado además una promesa muy especial: algún día le gustaría escribir una canción dedicada al autismo.

«¿Ya eras rico de antes?»

Durante la entrevista, los reporteros quisieron saber si su familia pertenece a la nobleza y si tiene relación con un marquesado.

El artista ha aclarado este rumor: “Eso no es verdad, yo no soy marqués ni mi familia son marqueses. Es un título que tiene un tío segundo mío”.

Además, Violeta, una de las reporteras del programa, le ha preguntado si ya era «rico antes » de dedicarse a la música, a lo que Pablo ha respondido con sinceridad: «Para nada, eso ha ido llegando. Hay que trabajar muchísimo. En mi casa, al principio, no había mucho dinero, pero mi padre tuvo suerte, siguió trabajando y trabajando y las cosas fueron bastante bien”.

El cantante también ha explicado el esfuerzo que ha hecho para llegar a donde está hoy: «Cuando yo empecé era igual, tenía que trabajar muchísimo para poder alquilarme una casita o un piso. Era bastante duro, pero luego es verdad que he tenido mucha suerte y me ha ido muy bien. Lo importante es tener el corazón lleno».

«Estoy soltero»

Pablo Alborán suele ser muy discreto con respecto a su vida privada pero cuando le han preguntado si tenía pareja, el cantante ha respondido que estaba «soltero».

Eso sí, hay que tener en cuenta que 100% únicos se grabó hace meses y que las últimas informaciones apuntan a que Alborán estaría saliendo con el modelo Juan Sesma, con quien ha compartido alguna que otra fotografía en sus redes sociales.