¿Cómo funciona la moción de censura en la FIFA?

La UEFA tiene a Gianni Infantino entre ceja y ceja. Durante la final de la Supercopa de Europa entre el PSG y el Aston Villa, el organismo europeo intensificó las conversaciones sobre una posible moción de censura al actual presidente de la FIFA, que ha sido protagonista de varios escándalos, algunos de ellos durante el último Mundial.

Esta propuesta ha adquirido fuerza, ya que el suizo-italiano se ha ganado a unos cuantos enemigos durante los últimos años. Sin embargo, llevar esta iniciativa no será fácil de transformar en realidad. El poder último reside en las 211 asociaciones miembro de FIFA, reunidas en Congreso. Cada federación dispone de un único voto, independientemente de su tamaño o relevancia futbolística.

La UEFA no tiene capacidad jurídica por sí sola para echar a Infantino. Sin embargo, El artículo 25.4 de los Estatutos establece que el Consejo de FIFA debe convocar un Congreso extraordinario cuando lo solicite por escrito una quinta parte de las asociaciones miembro. Por lo tanto, serían necesarias 43 federaciones y la UEFA cuenta con 55.

Aleksander Čeferin tiene una tarea pendiente si quiere que el presidente dimita. Europa tiene la capacidad numérica para forzar una convocatoria, pero deberá contar con el apoyo de al menos 43 federaciones. En el caso de que se consiguiera, la FIFA estaría obligada a convocar el Consejo extraordinario en un plazo de tres meses.

Infantino ha perdido apoyos

La moción de censura no parece descabellada, ya que el el suizo-italiano está quedándose sin alguno de sus socios prinicipales. La última baja es Nueva Zelanda, que ha emitido un comunicado en el que retira el respaldo hacia su figura. La FIFA tendría la obligación de informar al resto de federaciones sobre el lugar, la fecha y el orden del día al menos dos meses antes de celebrarse. Además, el orden del día no podrá modificarse.