Maresca habla de su encuentro con Rodri a su vuelta al City: «Le he visto muy bien»

Enzo Maresca ha hablado de su primer encuentro con Rodri Hernández, que se ha producido este viernes antes del entrenamiento del Manchester City. El entrenador italiano atendió a la prensa en la previa de la Community Shield, partido en el que se jugarán el primer título de la temporada en Inglaterra contra el Arsenal, y no dio por segura la salida del futuro del español, que apunta al Barcelona.

Rodri regresó a Mánchester a última hora de este jueves en un vuelo Ryanair, algo que sorprendió bastante, y en la mañana de este viernes se sumó al trabajo del City, aunque de manera individual por su reciente cirugía de espalda. El Balón de Oro espera que su vuelta sea fugaz, lo que significaría que su fichaje por el Barça se rubricaría en los próximos días.

Su entrenador no lo da por hecho. «El mercado de fichajes está abierto. Podemos comprar jugadores y podemos venderlos. Puede pasar cualquier cosa», afirmó un Maresca al que le salió una sonrisa al relatar su encuentro con el centrocampista español, flamante campeón del mundo con la selección y nombrado MVP del torneo.

El City encarece a Rodri para el Barça

«Acabo de ver a Rodri en el edificio y le di un gran abrazo. Parece que está bien, así es que ya veremos qué pasa», cerró un Maresca que centró el resto de su comparecencia en la final de este domingo en Wembley (16:00 horas).

El City rechazó en los últimos días una segunda oferta por parte del Barcelona de unos 64 millones de euros y el precio en el que ha tasado al Balón de Oro es de 82 kilos, una cifra que no es inalcanzable para los culés, pero que sí les exige un esfuerzo mayúsculo dado que también están a la caza de un goleador.