Cazan a Rodri de regreso a Mánchester… ¡en un vuelo de Ryanair!

Rodrigo Hernández se incorpora este viernes a los entrenamientos del City mientras el Barcelona sigue intentando cerrar su fichaje. El mejor jugador del Mundial tomó un vuelo de Ryanair el jueves rumbo a Liverpool para posteriormente desplazarse hasta Mánchester. El club inglés sigue plantado en los 70 millones de libras (82 millones de euros) que pide a la entidad catalana, que se ha dado un plazo de 48 horas para cerrar uno de los culebrones del verano.

Rodri volvió en la noche del jueves a Mánchester mientras el City y Barcelona siguen negociando el traspaso del reciente campeón del mundo con la selección española. Después de llegar a un acuerdo con el club culé, ahora queda lo más difícil: que en Inglaterra acepten las ofertas a la baja procedentes del Camp Nou. A la espera de un acuerdo, el futbolista se ha desplazado en las últimas horas a Reino Unido para unirse a la pretemporada de su club.

Guys… why is Rodri getting on our Ryanair flight?? pic.twitter.com/QKC3W9xnQU — Emily Brobyn (@kippaxgirlemily) August 13, 2026

Además, su viaje ha causado una gran repercusión en las redes sociales, ya que Rodri voló a Liverpool en un vuelo de Ryanair que salió desde Madrid en la noche del jueves, según captó la periodista de la BBC Emily Brobyn. A su llegada al Aeropuerto John Lennon, el capitán de la selección española cogió un coche privado para dirigirse a su casa de Mánchester, donde ha descansado esta noche antes de unirse a los entrenamientos de su club este viernes 14 de agosto.

Rodri vuelve a Mánchester mientras el City se planta

El Barcelona sigue intentando persuadir al City con una oferta a la baja, pero en Mánchester lo tienen claro: 82 millones o nada. Daily Star anunció el pasado jueves que el conjunto inglés ha fijado un precio por el mejor futbolista del pasado mundial y que no se moverá de ahí. Según apuntan en Inglaterra, el motivo está en que el club citizen quiere generar fair play financiero para poder acometer fichajes que tiene pendientes, como el de Ayyoub Bouaddi o Enzo Fernández.

El Barcelona hizo una primera oferta de 45 millones más 5 en variables que el City rechazó, al igual que una segunda propuesta de 55 millones que se quedaban en 65 kilos con variables, que también recibió un «no» procedente del Etihad. En la entidad catalana ya saben que, si quieren fichar a Rodrigo Hernández, se tendrán que rascar el bolsillo. Mientras tanto, el jugador sigue haciendo fuerza para jugar en el Camp Nou, aunque tampoco vería con malos ojos finalizar su contrato con el equipo en el que se ha convertido en uno de los mejores centrocampistas del mundo.