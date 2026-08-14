La lección de vida de Toni Nadal (65 años): «Es mucho más fácil en la vida hacer las cosas bien si eres buena gente»

Toni Nadal (Manacor, 22 de febrero de 1961) es la persona que pulió una joya hasta convertirla en el mejor tenista de la historia de España y uno de los deportistas más importantes que jamás han existido. El tío y entrenador de Rafa Nadal fue una persona clave en el desarrollo y posterior llegada al éxito del ganador de 23 Grand Slams, 17 de los cuales fueron juntos. También hermano del ex futbolista Miguel Ángel Nadal, el tío Toni es una de las voces autorizadas para hablar de cualquier tema que esté sobre la mesa. Por ello, sus reflexiones suelen llegar a todos los puntos del mundo y servir de inspiración a los jóvenes y mayores.

Toni Nadal fue vital en el desarrollo como tenista de Nadal, pero también formó a una persona que también ha sido un ejemplo fuera de la pista. Además de ser uno de los mejores tenistas de todos los tiempos, Rafa ha predicado con unos valores humanos que incluso le han hecho mejor en la derrota. La calidad humana del ganador de Grand Slams estaba a la altura de sus cualidades como tenista y por ello también se le ha admirado en muchas partes del mundo.

Esta condición de Rafa Nadal no se puede entender sin la figura de un Toni Nadal que acompañó al tenista desde su niñez y le acompañó durante su proceso victorioso hasta lograr ganar juntos 17 Grand Slams. Tras toda una vida juntos, el tenista tomó la decisión de ampliar su cuerpo técnico con Carlos Moyá y eso desembocó en la posterior salida de Toni. «A mí no me gusta estar en un sitio donde no me sentía útil, no creo que fuera un shock para él», dijo en su día en el documental de Netflix. «Sentí un poco de shock, claro. Toni era mi tío. Y la influencia que tenía en mí era superior a la que cualquier otra persona haya tenido. De alguna manera me daba miedo saber cómo voy a reaccionar yo sin Toni», relató Rafa.

Las mejores frases de Toni Nadal

«Es mucho más fácil en la vida hacer las cosas bien si eres buena gente». Esta es la última reflexión viral de un Toni Nadal que durante su vida y obra también ha dejado un legado de frases que son un aprendizaje para las personas en todos los ámbitos de la vida. Estas son sus mejores frases: