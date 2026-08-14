La lección de vida de Toni Nadal (65 años): «Es mucho más fácil en la vida hacer las cosas bien si eres buena gente»
La reflexión viral y las mejores frases de Toni Nadal, tío y entrenador de Rafa Nadal
Toni Nadal (Manacor, 22 de febrero de 1961) es la persona que pulió una joya hasta convertirla en el mejor tenista de la historia de España y uno de los deportistas más importantes que jamás han existido. El tío y entrenador de Rafa Nadal fue una persona clave en el desarrollo y posterior llegada al éxito del ganador de 23 Grand Slams, 17 de los cuales fueron juntos. También hermano del ex futbolista Miguel Ángel Nadal, el tío Toni es una de las voces autorizadas para hablar de cualquier tema que esté sobre la mesa. Por ello, sus reflexiones suelen llegar a todos los puntos del mundo y servir de inspiración a los jóvenes y mayores.
Toni Nadal fue vital en el desarrollo como tenista de Nadal, pero también formó a una persona que también ha sido un ejemplo fuera de la pista. Además de ser uno de los mejores tenistas de todos los tiempos, Rafa ha predicado con unos valores humanos que incluso le han hecho mejor en la derrota. La calidad humana del ganador de Grand Slams estaba a la altura de sus cualidades como tenista y por ello también se le ha admirado en muchas partes del mundo.
Esta condición de Rafa Nadal no se puede entender sin la figura de un Toni Nadal que acompañó al tenista desde su niñez y le acompañó durante su proceso victorioso hasta lograr ganar juntos 17 Grand Slams. Tras toda una vida juntos, el tenista tomó la decisión de ampliar su cuerpo técnico con Carlos Moyá y eso desembocó en la posterior salida de Toni. «A mí no me gusta estar en un sitio donde no me sentía útil, no creo que fuera un shock para él», dijo en su día en el documental de Netflix. «Sentí un poco de shock, claro. Toni era mi tío. Y la influencia que tenía en mí era superior a la que cualquier otra persona haya tenido. De alguna manera me daba miedo saber cómo voy a reaccionar yo sin Toni», relató Rafa.
Las mejores frases de Toni Nadal
«Es mucho más fácil en la vida hacer las cosas bien si eres buena gente». Esta es la última reflexión viral de un Toni Nadal que durante su vida y obra también ha dejado un legado de frases que son un aprendizaje para las personas en todos los ámbitos de la vida. Estas son sus mejores frases:
- «Cuando mi sobrino era joven, toda la vida entendí que a lo que aspirábamos era difícil, pero mi sobrino quería llegar a lo más alto posible. Toca prepararse para esa dificultad. No creo en la dureza como un fin, creo en la dureza como medio».
- «Si quieres, tú puedes. No. Si quieres, no necesariamente puedes».
- «Si le escondo la realidad a mi sobrino o si le hago creer que Federer tenía menos talento que él, probablemente él no habría trabajado con el mismo tesón».
- «Muchas veces la gente me ha dicho: ‘tu sobrino es muy humilde’ y yo digo: ‘mi sobrino es un tipo muy normal, se sabe normal’. Para que alguien se sienta especial, se tiene que dar una condición indispensable y es que sea idiota. Mi sobrino sabe que hace una cosa muy bien, que es jugar al tenis. ¿Cuántas actividades hay en el mundo? Muchas. A mi sobrino se le da bien una».
- «Hay que trabajar más que los demás para ser mejor, y hay que ser responsable de lo que te sucede en la vida y no echarle la culpa de tus fracasos a los demás».
- «Las personas que destacan en la vida son las que perseveran».
- «Hay que mantener esa ilusión de triunfar».
- «El fracaso no es no llegar; el fracaso es no dar lo máximo ni intentarlo».
- «La gente que triunfa es la que se da más oportunidades».
- «Nos dicen que siempre tenemos que dar mensajes positivos, mensajes que eleven la autoestima del jugador, mensajes que eleven su autoconfianza. Este tipo de mensajes elevan el autoengaño».
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