El cambio revolucionario que propone Toni Nadal para el tenis: «Jugaría con una raqueta más pequeña»

Toni Nadal es uno de los hombres con más experiencia en el mundo del tenis y conoce cómo está evolucionando la forma de competir. A diferencia de hace algunos años, donde Rafa Nadal y Roger Federer competían por ser el número 1 del mundo, ahora, con Carlos Alcaraz y Jannik Sinner como sucesores, se ha visto cómo, bajo su punto de vista, existe la necesidad de cambiar de forma revolucionaria uno de los elementos básicos de este deporte, como lo es la propia raqueta.

«Una medida que propondría para cambiar algo el tenis es jugar con una raqueta más pequeña. Hoy en día la mayoría de partidos se basan en pegar lo más fuerte posible y no hay táctica contra ello», justificó Toni, padre de Rafa Nadal. Un cambio que ya propuso hace meses debido al constante cambio que ve que está produciendo en el tenis: «Algo deberían hacer los dirigentes para modificar el juego en el tenis, a veces es poco atractivo», añadió.

Una explicación que ya dio hace unos meses en la prensa italiana, donde Toni Nadal incidió en que «la pelota es cada vez más rápida» y, como consecuencia, «los golpes son más violentos y fuertes». Una idea que, para él, mejoraría la calidad del espectáculo: «Sería más fácil para los amateurs y más difícil para los profesionales, y el juego sería menos violento. La belleza del tenis es poder ver el movimiento. Cuando jugaban McEnroe o Nastase, estaba todo: movimiento, mano, táctica», indicó.

También habló de otros debates, como los problemas que está teniendo Carlos Alcaraz desde que se lesionó en Barcelona y que le ha impedido estar en los últimos torneos, como en el Mutua Madrid Open: «La muñeca es muy delicada. Recuerdo los problemas que tuvo Del Potro. Estoy seguro de que Alcaraz no va a forzar», dijo en Onda Cero. Aunque Jannik Sinner le arrebató el número 1 del mundo, para Toni Nadal está a la misma altura: «Pregunté a Zverev con cuál de los dos prefería jugar y me dijo que con Alcaraz porque Sinner era inalcanzable. Pero no le veo ni mucho menos que esté por debajo de él», concluyó.