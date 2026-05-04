Así queda el cuadro del Masters 1000 de Roma 2026: horarios de los partidos, contra quién debuta Rafa Jódar y posibles rivales hasta la final

El circuito ATP aterriza en uno de sus escenarios más emblemáticos con la disputa del Masters 1000 de Roma 2026, del que conocemos su cuadro. El torneo del Foro Itálico se presenta con múltiples focos de interés tras el sorteo del cuadro, que ha configurado un camino exigente para los principales aspirantes al título. Con la ausencia destacada de Carlos Alcaraz, todas las miradas apuntan a nombres como Jannik Sinner, Novak Djokovic o el emergente Rafa Jódar, que afronta una oportunidad relevante en su progresión dentro del circuito.

Así queda el cuadro del Masters 1000 de Roma 2026

El sorteo ha dejado un cuadro complejo para los favoritos, con posibles cruces de alto nivel desde las primeras rondas del Masters 1000 de Roma. En el caso de Sinner, número uno del ranking, su camino no será sencillo. A partir de la tercera ronda podría encontrarse con rivales de gran entidad, incluyendo campeones de torneos Masters 1000 o finalistas de Grand Slam. Jugadores como Jakub Mensik o Matteo Berrettini aparecen como posibles adversarios en ese tramo inicial de exigencia.

En octavos de final, el italiano podría cruzarse con Arthur Fils, siempre que el galo confirme su condición de favorito en su zona del cuadro. Por otro lado, Ben Shelton llega con buenas sensaciones sobre tierra batida pese a su irregularidad reciente, y podría enfrentarse en octavos a nombres como Andrey Rublev o Alejandro Davidovich.

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Otro de los sectores presenta incertidumbre, con Daniil Medvedev como uno de los nombres destacados, aunque con obstáculos potenciales como Stefanos Tsitsipas o Tomas Machac. En ese mismo cuadrante, también podría aparecer Cameron Norrie en fases intermedias.

El cuadro también abre oportunidades para figuras emergentes como Joao Fonseca, que podría protagonizar una trayectoria destacada, con rivales como Felix Auger-Aliassime o Valentin Vacherot.

En la parte alta, la expectativa se centra en un posible cruce entre Djokovic y Lorenzo Musetti en cuartos de final. El serbio, pese a su menor actividad reciente, intentará avanzar apoyándose en su experiencia, mientras que Musetti deberá superar rivales exigentes como Jiri Lehecka o Casper Ruud.

Contra quién y cuándo juega Rafa Jódar en el Masters 1000 de Roma

El nombre propio para el tenis español en este torneo es Rafa Jódar. El madrileño debuta como cabeza de serie en un Masters 1000, lo que le permite entrar directamente en segunda ronda. Su primer partido será ante el vencedor del duelo entre el portugués Nuno Borges y un jugador procedente de la fase previa.

El calendario del torneo sitúa esta segunda ronda masculina entre los días 8 y 9 de mayo, dentro de una competición que arranca el 6 de mayo en el cuadro masculino y culmina el 17 de mayo con la final. Jódar inicia así su participación en un momento clave del torneo, evitando el desgaste de la primera ronda y con la oportunidad de avanzar con rapidez en el cuadro

Posibles rivales de Rafa Jódar en el Masters 1000 de Roma 2026

El recorrido y posibles rivales de Jódar está marcado por varios enfrentamientos de alto nivel. En tercera ronda podría reencontrarse con Alex de Miñaur, a quien ya superó recientemente en Madrid. Ese posible cruce supondría una primera prueba exigente para medir su evolución.

Si logra avanzar, en cuartos de final aparecería en el horizonte Alexander Zverev, uno de los principales candidatos del torneo. El alemán, sin embargo, también deberá sortear su propio camino, donde figuran rivales como Alexander Blockx, Tommy Paul o Hubert Hurkacz.

En una hipotética semifinal, el rival de Jódar sería Novak Djokovic, en un enfrentamiento que elevaría notablemente la exigencia competitiva. El serbio, por su parte, tendría como obstáculo previo a Musetti en cuartos, lo que condiciona el desarrollo de ese lado del cuadro.