Carreño da la campanada y Bautista hace su último servicio en Roland Garros

Entrada la tarde, las sensaciones de las raquetas españolas son similares y dispares al mismo tiempo. Pablo Carreño sonríe en Roland Garros; Roberto Bautista también. El primero lo hace tras dar la campanada al pasar por encima (6-3, 7-6, 6-3) de Jiri Lehecka, undécimo tenista del mundo, en tres mangas. Mientras que el segundo esboza una sonrisa propia de quien se marcha. Lo que resta de temporada estará lleno de últimas veces para un Bautista que pone fin a su carrera deportiva cuando acabe la temporada. Se despide de Roland Garros con derrota (6-2, 7-5, 6-2) ante Nakashima. Au revoir.

«Al final, cuando juegas contra gente de este nivel todo el rato, acabas cogiendo ese nivel. Pero, por desgracia, después de la lesión he tenido que pisar muchos torneos inferiores, muchos Challenger, previas de torneos ATP… Con lo cual no jugaba contra estos jugadores y, cuando me enfrentaba a ellos, quizás me faltaba un poquito», explicó Carreño tras rendir a Lehecka en Roland Garros. El español apenas cometió 17 errores no forzados, por los 46 a los que llegó el checo.

«Era muy importante el partido de hoy para mí. De principio a fin ha sido un partido muy sólido, en el que he estado muy concentrado todo el rato. Es verdad que quizás me ha salido todo de cara. Me he puesto muy rápido por delante y la verdad es que estoy muy contento porque era una victoria muy importante. En Valencia tuve un problema en el hombro. La verdad es que no he podido entrenar todo lo que me hubiera gustado y he llegado muy justo. Me ha sorprendido un poco el partido que he hecho hoy porque la verdad es que no sabía si iba a poder estar al cien por cien», finalizó Carreño, en la siguiente ronda de Roland Garros.

Rafa Jódar y Carreño, victorias a pares en Roland Garros

Implora en la red Aleksandar Kovacevic, exhausto y zarandeado por un vigoroso Rafa Jódar que resuelve su debut en Roland Garros con un ejercicio de superioridad aplastante en poco más de hora y media de partido. Tiempo suficiente para rendir (6-1, 6-0, 6-4) al tenista estadounidense de apellido balcánico. Disculpas y gracias, pareció decirle en la red. Set, partido y a segunda ronda. ¿Quién dijo miedo al debut en Roland Garros como cabeza de serie? Rafa Jódar no tiembla.