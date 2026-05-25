González exige elecciones anticipadas tras la imputación de Zapatero y desaconseja al PP la moción de censura

El ex presidente del Gobierno Felipe González ha exigido a Pedro Sánchez la convocatoria de elecciones anticipadas tras la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero en el caso Plus Ultra. Además, González ha desaconsejado al Partido Popular la moción de censura, ya que se «dejaría de hablar de Zapatero».

«Debería haber elecciones, es la primera vez que lo digo. Debería haberlas este año», ha señalado González, que también ha lamentado la imputación de Zapatero, subrayando que se debe respetar su presunción de inocencia. «La presunción de inocencia para Zapatero me parece absolutamente indiscutible», cuenta.

Además, Felipe González ha reconocido que se siente «abrumado». «Nos afecta como país, como partido y como personas, me abruma realmente. Vamos a ver cómo sigue la investigación», ha explicado.

El ex presidente socialista también se ha referido a la investigación del juez Calama, sobre la que ha dicho que hasta el momento ha seguido «pasos garantistas», a la vez que ha pedido esperar a que avance la causa. «A mí me ha impresionado el auto y ayer por la tarde decidí dejar de leer los informes de la UDEF (Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal)», ha matizado.

De igual manera, ha recomendado al PP no presentar una moción de censura contra el Gobierno de Pedro Sánchez, asegurando que, en el caso de que el Partido Popular la presentase, se dejaría de hablar de la imputación del ex presidente Zapatero.

«Yo, si fuera del PP en este momento, no haría una moción de censura, porque dejaríamos de hablar de esto para hablar de la moción de censura», dice González.

¿De qué se le acusa a Zapatero?

El ex presidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero podría enfrentarse a una condena de hasta 19 años de cárcel por los cuatro delitos que se le imputan en el caso Plus Ultra. Por organización criminal son hasta ocho años, por blanqueo de capitales son seis años, por tráfico de influencias dos años y por falsedad documental otros tres años.

El juez sitúa al ex presidente del Gobierno como el presunto líder de «una estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias» cuya finalidad «es la obtención de beneficios económicos mediante la intermediación y el ejercicio de influencias ante instancias públicas en favor de terceros, principalmente Plus Ultra». A estos delitos se le suma el de blanqueo de capitales, tráfico de influencias y falsedad documental.