CAEB y Sanitas renuevan su colaboración para impulsar la salud laboral dentro de las organizaciones empresariales

La presidenta de la Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares (CAEB), Carmen Planas, y la directora de zona Baleares de Sanitas, Cecilia Castro, han firmado la renovación del acuerdo de colaboración entre ambas entidades para impulsar la salud laboral dentro de las organizaciones empresariales de las Islas.

Según explica la patronal en un comunicado, la salud y el bienestar integral son cada vez más valorados dentro de las organizaciones, lo que refuerza la colaboración entre Sanitas y CAEB, alianza establecida desde 2020.

El objetivo es impulsar las políticas y medidas de promoción de la salud y bienestar de las personas trabajadoras como factor clave para la mejora de la productividad y competitividad. «Este tipo de retribuciones flexibles permiten a las plantillas mejorar su bienestar e impactan en la reducción de absentismo y la atracción y fidelización de talento», asegura Planas.

Gracias al acuerdo alcanzado, Sanitas ofrece a todas las organizaciones y empresas asociadas a CAEB un descuento del 10% en sus servicios de pólizas de salud.

Aprovechando la firma del convenio, la presidenta y el secretario general de CAEB, Carmen Planas y Sergio Bertrán, han visitado las nuevas instalaciones de Sanitas en Palma acompañados de la propia Cecilia Castro; del director de Desarrollo de Negocio y Estrategia, Gonzalo Porteros; Araceli Jiménez, responsable de Relaciones Institucionales y Comunicación; y Carlos Rodríguez, director del Centro Médico de Palma.

Primer centro médico en Palma

Sanitas ha incorporado a su red asistencial el Centro Médico Palma, su primer centro en la ciudad y en Baleares, con 1600 m², más de 20 especialidades, unidad de radiodiagnóstico, salas específicas de cardiología, oftalmología y otorrinolaringología. Incorpora un Centro de Rehabilitación Avanzada (CRA), unidad odontológica y oficina de seguros en un único espacio para ofrecer una atención integral.

Además, está en marcha el primer hospital en Palma, Hospital Portitxol, en colaboración con Mapfre.