Carmen Planas: «Debemos compartir nuestro talento en turismo con las empresas de República Dominicana»

La presidenta de la CAEB, Carmen Planas, la vicepresidenta de la patronal, Carolina Quetglas, y el presidente de la Comisión de Investigación, Desarrollo e Innovación de CAEB, José Mañas, han liderado la I Cumbre empresarial Baleares-República Dominicana organizada por la patronal balear, que se celebró ayer tarde en el Hotel Embajador de Santo Domingo.

«Nuestro propósito es compartir nuestro talento y experiencia en turismo y transformación digital con las empresas de República Dominicana», manifestó Planas durante la clausura de la jornada empresarial.

Medio centenar de representantes empresariales asociados a CAEB y de compañías baleares afincadas en el Caribe realizaron un networking con empresarios locales con el objetivo de favorecer alianzas, detectar oportunidades de colaboración y compartir conocimiento en materia de talento, turismo y transformación digital. Durante dos horas se expusieron experiencias turísticas, proyectos tecnológicos y posibles líneas de colaboración.

«Nuestros empresarios han puesto el foco en el desarrollo de estrategias de transformación digital que reviertan en la resiliencia de las infraestructuras de telecomunicaciones, además de la digitalización de los recursos naturales para, a través de la observación y predicción avanzada de su comportamiento, poder diseñar planes estratégicos que deben revertir en la gestión de los recursos hídricos, la gestión de los fenómenos extremos acentuados por el cambio climático, de la energía o de las telecomunicaciones», resumió José Mañas y recoge la CAEB en un comunicado.

Por lo que se refiere al turismo, que representa hoy uno de los principales motores económicos de República Dominicana, «las cadenas hoteleras de Baleares han pasado de una lógica más clásica de gran resort aislado a otra donde pesan más la sostenibilidad reputacional, la contratación local, la capacitación y la integración con socios dominicanos. Pero el equilibrio entre beneficio local y lógica de enclave sigue siendo el gran debate pendiente del modelo», añadió Carolina Quetglas.

«El turismo que exportamos desde Baleares es un ejemplo real de colaboración público-privada y también privada-privada, facilitando soluciones en clave de destino y proyectos de innovación aplicada. El turismo del futuro se construye con datos, tecnología, talento y gobernanza. Esta es la gran aportación del modelo balear: demostrar que un destino turístico puede evolucionar desde el crecimiento hacia la gestión inteligente», concluyó la vicepresidenta de CAEB.

Mesa bilateral, retos compartidos

Tras el encuentro empresarial se desarrolló una mesa bilateral institucional para exponer el modelo de colaboración público-privada desarrollado en el archipiélago balear a las autoridades dominicanas. Junto a Carmen Planas, participaron la presidenta del Govern balear, Marga Prohens; la vicepresidenta segunda y consellera de Presidencia, Antònia Maria Estarellas, el ministro de Educación del Gobierno de la República Dominicana, Rafael Santos; la presidenta de la Confederación Patronal de la República Dominicana (COPARDOM), Laura Peña; y la embajadora de España en el país caribeño, Lorea Arribalzaga.

Durante el encuentro se pusieron encima de la mesa retos compartidos como la escasez de perfiles profesionales, la fidelización de talento, el abandono escolar, el absentismo laboral o el compromiso y rendimiento profesional. También los desajustes entre formación y empresa, la insuficiente orientación profesional, el intrusismo y la economía sumergida, que generan competencia desleal y favorecen la precariedad… Temas donde CAEB lidera programas y proyectos entre sus organizaciones empresariales asociadas, algunos en colaboración con el Govern balear.

Entre las propuestas trasladadas a los interlocutores dominicanos destacan el proyecto de acreditación de competencias profesionales, la información a los orientadores educativos, el impulso de la Formación Profesional y el fomento de la inclusión sociolaboral con programas de RSE como Empresas que ayudan y los impactos y beneficios que éstos generan.

Por último, también se trataron los programas y el compromiso de CAEB con la seguridad, salud y bienestar laboral y la Oficina para la Igualdad en el ámbito laboral de la patronal. Entre éstos, la elaboración de planes de igualdad, la implementación de medidas relacionadas con el registro y la transparencia retributiva, la prevención del acoso sexual o por razón de sexo o la implementación de medidas de conciliación entre la vida laboral y personal.

La jornada empresarial celebrada ayer surge como continuidad al encuentro bilateral establecido durante la visita de la presidenta de CAEB a República Dominicana en 2024.

Segunda visita solidaria a La Matica

Por la mañana, antes de la celebración de la cumbre, Carmen Planas y el resto de los empresarios de la patronal visitaron el centro educativo La Matica de la ONG mallorquina AEA Solidaria, que se ubica en el distrito de Boca Chica. Allí, los empresarios pudieron conocer esta pequeña escuela que busca ofrecer un presente y futuro mejor a 90 niños de entre 3 y 6 años, colaborando y dando visibilidad a un proyecto que se sustenta por aportaciones empresariales y el trabajo voluntario de varias profesionales desde Mallorca.

El pasado martes, Carmen Planas y el grupo CAEB asistió al Foro Mujeres de Impacto y por la tarde-noche acudieron a la recepción ofrecida en la Embajada de España en República Dominicana.

La presidenta de la patronal balear espera seguir estableciendo «lazos para compartir proyectos, cooperar en la mejora laboral de la población local y avanzar en los proyectos de las empresas de Baleares instaladas en Dominicana».