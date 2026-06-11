Un alarmante incendio en el Hospital de Manacor obliga a desalojar dependencias de pacientes por la humareda

Un incendio ha sido declarado la tarde de este jueves en el Hospital de Manacor. Fuentes hospitalarias y del IBSalut confirman que el fuego se ha desatado en el interior del centro hospitalario. Las primeras hipótesis, aunque por el momento se desconoce el origen del incendio, apuntan a que se habría producido en una cocina.

Las mismas fuentes oficiales anuncian que el fuego ha sido controlado rápidamente, aunque la densa humareda que salía de la cocina se ha expandido a varias áreas del centro hospitalario de la comarca del Llevant de Mallorca obligando al realojo de varios pacientes.

La primera planta del hospital y el área de Psiquiatría son las que se han visto obligadas a evacuar a los pacientes para alejarlos de la fuerte humareda provocada por el incendio.

Según las fuentes consultadas por OKBALEARES, no se han producido ni heridos ni víctimas mortales aunque el fuego sí ha causado una gran alarma en el centro hospitalario.

El fuego se ha originado sobre las cuatro de la tarde de este jueves en la cocina del hospital, muy probablemente a causa de un problema con la caldera que calienta el agua de la instalación. La cocina está ubicada en la planta -1.

La intensa columna de humo negro ha sido visible desde toda la población. Hasta el lugar se han desplazado con carácter urgente dotaciones de los Bomberos de Mallorca procedentes de los parques de Artà y Manacor.

Las fuentes hospitalarias han explicado que el fuego, que ya está bajo control, ha obligado a desalojar por precaución una de las alas de la segunda planta (2ª A) y el área de psiquiatría.

Los pacientes de la primera zona han sido reubicados en otras áreas del centro hospitalario, mientras que los de la segunda han salido al patio.

El Hospital de Manacor es el centro sanitario público de referencia para la comarca del Llevant de Mallorca. Ofrece atención médica especializada, programada y de urgencias las 24 horas del día.