Eduardo Inda analiza la avalancha migratoria que este jueves ha sufrido la ciudad de Ceuta y traza un paralelismo con lo que sucedió el «6 de noviembre de 1975», cuando «el dictador Franco agonizaba, y nuestro vecino del sur, Marruecos, aprovechó la circunstancia para invadir el Sáhara, que jamás volvió a ser español». El director de OKDIARIO concluye que, hoy, «en Ceuta está pasando exactamente lo mismo, más que una invasión migratoria lo que está pasando en Ceuta es un ensayo de lo que puede ser más pronto que tarde la invasión de Ceuta y Melilla, una nueva Marcha Verde». Y advierte: «Cuidado porque lo que quiere Mohamed VI, el jefe que tiene de rehén a Pedro Sánchez, es quedarse con Ceuta y con Melilla».