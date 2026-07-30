Es mucho más fácil burlar la frontera de Ceuta que acercarse a La Mareta

Resulta absolutamente inconcebible el resultado de la comparación que hoy ofrece OKDIARIO: el Gobierno ha movilizado a 60 agentes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado para protegerle durante sus vacaciones en el Palacio de La Mareta de Lanzarote, pero en Ceuta había sólo 42 policías de la Unidad de Intervención Policial (UIP) especializados en control de masas, los agentes encargados de contener la avalancha de jóvenes marroquíes que por miles han entrado en Ceuta en los últimos días tras cruzar a nado la frontera. La comparación revela hasta qué punto la ciudad autónoma está desprotegida y el riesgo de que situaciones como las que se están viviendo en estos momentos se cronifiquen. No tiene ningún sentido que un territorio objeto de deseo por el régimen alauí, que nunca ha dejado de reclamar su soberanía, esté permanentemente a expensas de las maniobras políticas de Rabat y también de las mafias que trafican con seres humanos. 42 policías para contener un asalto en Ceuta -frontera no sólo española, sino también europea- y 60 agentes para blindar la seguridad del presidente del Gobierno en su residencia veraniega de Lanzarote es una broma de mal gusto que pone de manifiesto hasta qué punto este Gobierno ha perdido el sentido de la realidad y la vergüenza.

En el momento de la avalancha migratoria, los 42 agentes desplegados en la zona estaban divididos en dos turnos, por lo que el número de efectivos se vio todavía más reducido para controlar los puntos por donde los jóvenes marroquíes entraron en Ceuta. Una cantidad ínfima para contener una avalancha de miles de personas. Y, sin embargo, Moncloa ha movilizado a 20 policías nacionales y 40 guardias civiles, que trabajarán en turnos de 24 horas de lunes a domingo durante la estancia de Pedro Sánchez y su familia en Lanzarote. O sea, una ciudad como Ceuta, con una población de 83.000 personas, cuenta con 18 agentes menos de los que el presidente tendrá a su disposición a partir del fin de semana. Es de aurora boreal.