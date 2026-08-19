El pueblo de España que se va a convertir en una villa medieval y sólo está hasta el 23 de agosto: castillo, mercadillo y espectáculos para todos los públicos

Los mercados medievales se han convertido en una buena opción para una escapada este verano, más cuando se celebran en localidades con un gran patrimonio histórico. Es el caso del Mercado Medieval de San Esteban de Gormaz, en la provincia de Soria, el cual tendrá durante un fin de semana un ambiente de la Edad Media.

Durante los días 22 y 23 de agosto, se celebrará la XXVI edición de esta cita, que volverá a reunir artesanía, gastronomía, música, recreaciones históricas, teatro de calle y numerosas actividades para la familia. Se desarrollará en el casco histórico, declarado conjunto histórico-artístico, con los restos de un castillo y dos iglesias románicas.

Alrededor de un centenar de artesanos y vendedores se distribuirán por diferentes puntos del municipio, como la calle Mayor, la plaza de San Esteban y la zona de la Puerta de San Gregorio. En los puestos habrá piezas de cuero, cerámica, joyería, jabones, velas, cestería, juguetes, decoración, productos naturales y objetos elaborados en madera, con artesanos permitiendo conocer de primera mano las técnicas empleadas.

Esta cita recibió a 15.000 personas en la última edición, una cifra que refleja la popularidad que han conseguido estos festejos en la provincia. Habrá actividades como teatros callejeros, música medieval y recreaciones históricas, que acompañarán al funcionamiento del mercado. Uno de los grandes atractivos será la cetrería, con exhibiciones en las que se podrán contemplar diferentes aves rapaces y observar sus vuelos.

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Una de las joyas del románico castellano

Una de las particularidades de este mercadillo es que su entorno apenas necesita decoración para volver a la Edad Media. Esta localidad creció entre el Duero y el cerro donde siguen los restos de su castillo, que fue una fortaleza con un papel estratégico en los siglos X y XI. San Esteban de Gormaz fue territorio de disputa entre cristianos y musulmanes, y de aquello se mantienen algunos lienzos de muralla, muros y los restos de un aljibe.

Otro monumento destacado es la iglesia de San Miguel Arcángel, construida en el siglo XI, y muy cerca está la iglesia de Nuestra Señora del Rivero, otro destacado templo románico. La feria, además, recuerda la importancia del pueblo en la Edad Media, cuando la localidad llegó a ser conocida como una de las Puertas de Castilla. De hecho, la villa mantiene una vinculación estrecha con el Cantar del mio Cid.