Vox lleva a su terreno a Maricarmen para lanzar su plan de reemigración: «La crisis de vivienda se explica por la inmigración masiva»

Vox está tratando de llevar a su terreno el desahucio de la anciana Maricarmen para relanzar su plan de reemigración con el objetivo de detener los efectos directos de la inmigración masiva, que cifran directamente en el colapso de la vivienda y la inseguridad.

Tras el Comité de Acción Política (CAP), la habitual rueda de prensa la han dado directamente los portavoces de Vox en Vivienda y Seguridad, Carlos H. Quero y Samuel Vázquez, respectivamente.

«La crisis de vivienda se explica por la inmigración masiva», ha sostenido este lunes Quero, denunciando la hipocresía del Gobierno de España, al situarse al frente de las reivindicaciones en materia de vivienda mientras oculta la relación entre inmigración y crisis habitacional.

El joven gurú de Vox ha señalado que, en los últimos cinco años, han entrado en España «cinco millones de personas, mientras que se han construido menos de 90.000 viviendas anuales».

Quero ha advertido de que la escasez de oferta y el incremento de la demanda están provocando un encarecimiento de los alquileres, situaciones de hacinamiento y la expulsión del mercado de quienes no pueden asumir los precios actuales.

Asimismo, ha criticado la gestión del Ejecutivo de Sánchez en materia de vivienda pública y ha cuestionado la presentación del proyecto Casa 47 con una oferta de 800 viviendas.

Para el portavoz, la inmigración masiva, las trabas a la construcción y los controles de precios son tres factores que agravan la crisis habitacional y favorecen la especulación, lo que para Vox desmonta el relato de la izquierda.

«Estar escandalizado por el precio de los alquileres y estar a favor de la inmigración masiva es una contradicción insostenible», ha defendido.

Vox denuncia el falseo de Marlaska ante el incremento de delitos

Por su parte, el portavoz nacional de Seguridad e Inmigración de Vox, el policía nacional, Samuel Vázquez, ha abordado las consecuencias que tienen las políticas migratorias del Ejecutivo sobre la seguridad de las familias.

Vázquez ha expuesto una comparativa de los datos oficiales de criminalidad entre 2016 y 2025, señalando incrementos del 22% en homicidios consumados, del 76% en tentativas de homicidio, del 65% en secuestros, del 286% en violaciones y del 75% en tráfico de drogas.

Vázquez ha cuestionado que el Gobierno utilice el índice general de criminalidad para defender una mejora de la seguridad pese a la evolución de estos delitos.

Para el titular de Seguridad e Inmigración, la falta de control fronterizo ha favorecido la expansión del crimen organizado, señalando a España como el epicentro europeo en el tráfico de drogas, el terrorismo yihadista y las redes de tráfico de seres humanos.

En este sentido, ha criticado el circuito económico que, según ha explicado, existe alrededor de la inmigración irregular, poniendo el foco en las subvenciones de la Unión Europea que alimentan la llegada masiva de ilegales a través de las ONGs.

Para Vox el ejemplo de todo ello está en Ceuta, a la que ha definido como «el espejo de lo que provoca una invasión migratoria y de lo que pueden ser muchas ciudades de España en un corto periodo de tiempo».

Vázquez ha denunciado la situación de inseguridad que, según ha afirmado, sufren las familias, especialmente las mujeres y los menores, y ha acusado al Gobierno de querer apartar esta realidad del debate público.