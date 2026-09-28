Manos Limpias se querellará ante el TSJM contra el juez del CGPJ que archivó las quejas contra la juez de la DANA

El sindicato de funcionarios públicos Manos Limpias, que dirige Miguel Bernad, interpondrá en las próximas horas una querella criminal ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) por presunto delito de prevaricación contra el promotor de acción disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Ricardo Conde. La querella presentada por Manos Limpias está relacionada con el archivo de las quejas presentadas ya desde el 14 de mayo de 2025 por los dos investigados y algunas personas más contra la juez que instruye las diligencias previas de la DANA de Valencia de 29 de octubre de 2024, la titular de Instrucción 3 de Catarroja, Nuria Ruiz Tobarra, por la intromisión del marido de esta, el también juez, Jorge Martínez Ribera, en la causa. Manos Limpias, además, tiene también la intención de llevar sus acciones contra la propuesta de archivo del citado Ricardo Conde a los tribunales europeos si es necesario, tal como ya adelantó OKDIARIO.

El martes de la pasada semana, 22 de septiembre, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tomó conocimiento por unanimidad del acuerdo por el que el promotor de Acción Disciplinaria de ese organismo, Ricardo Conde, archivó la diligencia informativa abierta a la juez Nuria Ruiz Tobarra.

El cierre de la queja contra la jueza de la DANA desató un auténtico tsunami en Valencia, como publicó OKDIARIO. Hasta el momento, los dos investigados habían decidido recurrir el archivo. De hecho, están dispuestos a llegar a todas las instancias que sean necesarias, lo que de facto supondría que la DANA, la acción de la juez, la intromisión de su marido y la acción del Consejo, entre otras cuestiones, se trasladarían a instancias europeas.

Pero, además de los investigados, ha sido el sindicato de funcionarios públicos Manos Limpias el que ha decidido, en su caso, ejercer acciones jurídicas contra el promotor de acción disciplinaria.

El promotor de acción disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial es el órgano encargado de recibir quejas y denuncias, así como de iniciar los expedientes disciplinarios contra jueces y magistrados. Contra el citado promotor de acción disciplinaria es contra quien Manos Limpias dirigirá su querella.