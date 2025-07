Manos Limpias amplía la querella contra la juez de la DANA a su marido por «usurpación de atribuciones»

El sindicato de funcionarios públicos Manos Limpias, que dirige Miguel Bernad, ha decidido ampliar la querella interpuesta contra la juez de la DANA, la magistrada Nuria Ruiz Tobarra, a su marido, el también juez Jorge Martínez Ribera, por los presuntos delitos de «prevaricación judicial y usurpación de atribuciones», según ha podido saber OKDIARIO. Manos Limpias entiende, además, que los hechos que contiene la ampliación de la citada querella son de tal magnitud que el procedimiento instruido por Ruiz Tobarra puede estar «contaminado» y ser objeto de «nulidad».

Tal como ha publicado OKDIARIO este 22 de julio, Manos Limpias decidió transformar y ampliar la denuncia presentada este 24 de junio contra la juez en una querella por los presuntos delitos de prevaricación judicial y coacciones y presentarla ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV).

Ahora, la ampliación de la querella se produce después de que la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana remitiera hace unos días una diligencia de ordenación al citado sindicato en que le requería que se ratificara o complementase la querella inicialmente presentada contra la magistrada, entre otras cuestiones.

El sindicato motiva la ampliación de la querella en que considera que el marido de la juez ha estado, supuestamente, participando en actuaciones procesales que correspondían a la magistrada sin estar habilitado para ello. En concreto, según las fuentes consultadas, Manos Limpias fundamenta su consideración en la presencia «diaria» en la Sala donde se llevaban a cabo las declaraciones de Martínez Ribera en los primeros meses o semanas. Y sostiene que el juez entraba en la citada Sala «en cada receso» y esperaba «en el pasillo» entre receso y receso.

Además, el sindicato sostiene haber tenido conocimiento de que al menos dos de las víctimas han declarado presuntamente ante el citado juez contra el que ahora amplía su querella. Y entiende que todo ello puede ser constitutivo de los presuntos delitos antes citados. Y entiende, también que a causa de estos hechos el procedimiento instruido por Nuria Ruiz Tobarra puede estar «contaminado» y ser objeto de «nulidad».

Solicitará el sindicato, según las fuentes citadas, que las dos víctimas referidas sean citadas a declarar y que también sea requerida la letrada de la Administración de Justicia a fin de que verifique ante quién se efectuaron los interrogatorios o declaraciones antes citados.

OKDIARIO ya adelantó este 22 de julio que Manos Limpias no cerraba la puerta a ampliar a otros supuestos delitos la citada querella en función de los avances de las diligencias que pudieran practicarse, si bien previamente, el Alto Tribunal valenciano tendría que dilucidar aún si finalmente admite o no la querella, como paso previo. Ahora, el sindicato ha decidido dar este nuevo paso y ampliar su querella, también, contra el marido de la magistrada. Tras la ratificación de la querella y su ampliación, debe ser el Alto Tribunal el que decida si la admite o no a trámite.