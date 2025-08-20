La izquierda pincha en su intento de replicar las protestas de la DANA por los incendios contra Mañueco

Dos manifestaciones convocadas este miércoles en Valladolid y Burgos para pedir la dimisión de Alfonso Fernández Mañueco, presidente de la Junta de Castilla y León, por su gestión de los incendios han fracasado estrepitosamente al no reunir a más de 1.500 y 400 personas respectivamente. Los manifestantes han reclamado una mayor prevención para el futuro y también han pedido la renuncia del Juan Carlos Suárez-Quiñones, consejero de Medio Ambiente de la Junta.

La plaza de la Fuente Dorada en Valladolid ha sido el punto de partida de la concentración que ha reunido a unos 1.500 manifestantes a las 20:00 horas de la tarde de este miércoles. La manifestación ha empezado con un minuto de silencio en honor de las víctimas mortales que han dejado los incendios forestales.

Tras el minuto de silencio, los convocantes han pedido al Gobierno autonómico que no «busque el cálculo político y la rivalidad con el Gobierno central» que se preocupe de «gestionar unos incendios de carácter paranormal». «No vale que Mañueco prometa que se van a poner en marcha una serie de ayudas, ya que primero debe reflexionar y cesar al director general de Patrimonio Natural y Política Forestal, José Ángel Arranz, al consejero del ramo y después irse él», ha dicho uno de los portavoces de la manifestación.

Bajo el lema «Contra el fuego de la inacción: ¡Prevención y medios ya!», los manifestantes han criticado la falta de medios para hacer frente a los incendios que están afectando a Castilla y León, en particular a Zamora y León. Sin embargo, los manifestantes no han criticado la inacción del Gobierno de Pedro Sánchez.

400 personas en Burgos

Apenas 400 personas se han concentrado en Burgos para protestar por el mismo motivo y con un discurso similar: pedir la dimisión de Mañueco y Suárez-Quiñones, además de para mostrar su solidaridad con las personas afectadas por los incendios. Los convocantes han criticado que los incendios de las últimas semanas han creado un «escenario insostenible» para los bomberos y para quienes trabajan en las tareas de extinción del fuego, que están «desbordados por incendios hasta ahora no conocido».

Por su parte, ‘Bomberos Forestales en Lucha’ ha organizado para este jueves a las 10.00 horas una segunda concentración ya que durante las últimas semanas la situación «se ha convertido en insostenible» para los trabajadores de incendios forestales de Castilla y León.

Los bomberos forestales de Burgos no estaban en la concentración de este miércoles ya que se encontraban en la cita de Valladolid y apuntan que el operativo «está totalmente desbordado ante la ineptitud» de la Junta.