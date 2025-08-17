Mañueco denuncia el abandono de Sánchez a Castilla y León ante los incendios: «Seguimos esperando medios»

El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha señalado este domingo que 48 horas después de pedir al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, más medios del Ejército para luchar contra los incendios forestales la comunidad autónoma que preside no ha recibido nada. Mañueco ha detallado un listado con los recursos que solicitó al presidente y que no ha recibido por el momento.

La lista de medios denegados incluye los siguientes recursos: 25 bulldozer con maquinistas, 1.000 soldados, 15 vehículos nodriza, 15 puestos de mando avanzado, 20 helicópteros de transporte de personal, 10 helicópteros bombardero de agua, atención logística al operativo y drones con visores térmicos para la detección de puntos calientes. Todos estos recursos, según denuncia el presidente autonómico, siguen sin materializarse pese a la urgencia de la situación.

Mañueco ha vuelto a solicitar este domingo desde Villabino (León) al Gobierno central el despliegue de los refuerzos del Ejército que «aún no llegan» y la activación de todos los mecanismos europeos de coordinación disponibles para enfrentar la grave situación provocada por los incendios.

El reclamo de Mañueco se produce en un contexto de máxima tensión, con múltiples focos activos que han arrasado miles de hectáreas en la comunidad. El presidente castellanoleonés Mañueco había pedido hace dos días al presidente del Gobierno que dé una «respuesta excepcional» ante la ola de incendios que está sufriendo el oeste de España, en especial Castilla y León, y que ponga a disposición de las comunidades autónomas «más medios del Ejército» para reforzar la «importante labor» que están desarrollando los operativos autonómicos y la UME.

Incendios en Castilla y León

En Castilla y León preocupan especialmente los incendios de Salamanca y León, algunos especialmente virulentos que han obligado a nuevos desalojos, mientras mejora la situación en Zamora y Ávila. El incendio de Llamas de Cabrera (León) avanza con gran virulencia amenazando el Valle del Silencio, lo que ha derivado en evacuaciones en nueve localidades, algunas pedanías de Ponferrada, con un millar de afectados.

Los técnicos señalan el comportamiento «anómalo» del fuego, que dificulta su perimetración, una situación que también se da en el de Barniedo de la Reina (León), a las puertas de los Picos de Europa. Otros dos grandes incendios, uno en Canalejas (Almanza), que ha obligado a desalojar cinco localidades, y otro en Gestoso, con seis pueblos evacuados, se han declarado esta tarde en León, lo que eleva a diez la cifra de grandes fuegos en la provincia.

Mientras, el incendio de Molezuelas de la Carballeda, entre Zamora y León, presenta una evolución más favorable, lo que ha permitido el regreso de 2.579 vecinos de varias localidades leonesas evacuadas. También ha mejorado la situación en la Alta Sanabria y en Ávila, con el incendio de Mijares controlado.

En Salamanca se mantienen los incendios en El Payo, La Sagrada y San Cristóbal de los Mochuelos. Este último inquieta especialmente, con cuatro localidades evacuadas.