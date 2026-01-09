Sánchez habla con Delcy y no revela si le ha exigido la liberación de todos los presos políticos

Pedro Sánchez ha mantenido una conversación con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, según ha confirmado el propio Sánchez este viernes 9 de enero en redes sociales. Sánchez no ha aclarado si durante la conversación ha exigido la liberación de todos los presos políticos, un punto que ha generado preocupación entre sectores de la oposición venezolana y organizaciones de derechos humanos. La falta de detalles sobre esta cuestión ha despertado críticas en España y América Latina, donde muchos consideran que el respeto a los derechos fundamentales debería ser un requisito previo en cualquier diálogo.

Venezuela ha liberado el viernes 9 de enero a cinco presos políticos después de las presiones de Washington. Poco después de la puesta en libertad, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este viernes la cancelación de la prevista segunda oleada de ataques militares contra Venezuela, tras los gestos de «cooperación» por parte del gobierno interino venezolano encabezado por Delcy Rodríguez, que ha comenzado a liberar presos políticos como señal de búsqueda de paz, según declaró el mandatario estadounidense.

Trump ha afirmado en su cuenta de Truth Social que la liberación de detenidos por motivos políticos representa «un gesto muy importante e inteligente» y que, debido a este acercamiento entre Estados Unidos y Venezuela, la segunda oleada de ataques «parece no ser necesaria». No obstante, ha aclarado que las fuerzas militares estadounidenses mantendrán sus barcos en posición en el Caribe por motivos de seguridad y protección.

España respalda una transición pacífica, dialogada y democrática en Venezuela, liderada por los propios venezolanos. Queremos acompañar al país en esta nueva etapa y contribuir a acercar posiciones. Así se lo he trasladado a @delcyrodriguezv y @EdmundoGU. América Latina sabe… — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) January 9, 2026

Ambigüedad de Sánchez

Sánchez ha asegurado que España quiere acompañar a Venezuela en esta nueva etapa y contribuir a acercar posiciones, y subrayó que América Latina cuenta con el apoyo de España, un mensaje que ya había transmitido a los líderes comunistas populistas, entre otros, de Brasil, Chile, Colombia y México durante sus recientes contactos internacionales.

También Pedro Sánchez ha hablado con el presidente electo de Venezuela Edmundo González Urrutia. La conversación con Delcy Rodríguez y Edmundo González se enmarca en un momento de creciente presión internacional sobre Caracas, con sanciones económicas y diplomáticas que buscan forzar un cambio político y garantizar los derechos de los ciudadanos venezolanos. La ambigüedad de Sánchez sobre la situación de los presos políticos ha generado especulación sobre su gobierno.

Organizaciones opositoras y activistas en Venezuela han señalado que la liberación de los presos políticos es un punto crucial para cualquier negociación y advierten que sin avances concretos en esta materia, la transición pacífica podría quedar únicamente en palabras.

Durante la llamada, González ha defendido que para que haya una transición realmente democrática deben liberarse todos los presos políticos, algo que ha convertido en uno de sus pilares de cara a la reconstrucción política en Venezuela.

El anuncio se ha producido pocos días después de la captura del narcodictador chavista Nicolás Maduro en Venezuela, que ahora se enfrenta a cargos federales en Nueva York. Tras ese operativo, el presidente de la Asamblea Nacional venezolana, Jorge Rodríguez, informó el jueves que se estaba liberando una «cantidad significativa» de presos políticos venezolanos y extranjeros, aunque no precisó cifras exactas.