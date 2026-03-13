Abascal ante la masiva presencia de jóvenes en su mitin: «Muchos me piden socorro por sus padres»

Visiblemente emocionado, Santiago Abascal ha agradecido en Valladolid la presencia masiva de jóvenes en los actos políticos de Vox por toda España. En el cierre de campaña celebrado en la mítica plaza Zorrilla, el líder de Vox ha aguantado las lágrimas al reconocer la impresión que le suscita el refrendo que su proyecto tiene en la juventud de España.

Ante más de 3.000 personas que han abarrotado en Valladolid incluso las inmediaciones de la plaza, el líder de Vox ha reconocido que muchos de los jóvenes se le acercan para decir «socorro» por sus padres.

«Muchos me piden socorro por sus padres ganaderos, por los que no llegan a fin de mes. He escuchado a niños utilizar la palabra «autónomos», ha relatado. Para Abascal, la presencia tan notable de menores en los mítines y convocatorias de prensa revela el «grave problema que atraviesa España»: «Yo me alegro de que estén aquí, pero no deberían estar, no deberían tener estas preocupaciones».

«Significa que pasan muchas cosas malas en España y que escuchan muchas cosas en sus casas”, ha señalado, resaltando los «ojos de esperanza» con los que se dirigen a él, reconociendo que, en muchos de los encuentros con la prensa, llenan la plaza estudiantes de Educación Secundaria. «A veces he pensado que si no estuvieran, no seríamos tantos», ha bromeado parodiando que , para descalificarlos, algunos medios y políticos les llaman «fachojóvenes». «También tenemos fachaviejos y fachapobres», ha añadido, despertando la risa entre los asistentes.

Durante su intervención, Abascal ha subrayado que en estas elecciones «lo único que se discute es cuál es la fuerza de Vox» y ha advertido que «a esa mafia solo la puede derrotar» su formación.

«Si la fuerza de Vox es pequeña, ya hemos visto cómo actúa el PP. Ahora bien, si la fuerza de Vox es más grande, no tengáis ninguna duda de que las cosas van a cambiar y van a cambiar de lo lindo», ha defendido.

También ha subrayado que el voto del domingo tiene una dimensión nacional. «Pronto votaremos también en España… nos estamos jugando España frente a la mafia de unos y la estafa de otros», ha afirmado. En este sentido, ha criticado los acuerdos entre el PP y el PSOE, sosteniendo que Vox representa la única alternativa política frente al bipartidismo.