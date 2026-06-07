GP de Mónaco 2026 de F1, en directo: sigue la carrera del Mundial de Fórmula 1 en vivo

La Fórmula 1 sigue su camino, ahora por Europa, con el histórico Gran Premio de Mónaco. El trazado urbano del Principado seguirá poniendo a prueba la fiabilidad de los Mercedes y, sobre todo, las del italiano Andrea Kimi Antonelli, imparable en este inicio de campeonato con cuatro triunfos y cinco podios. Sigue con OKDIARIO el minuto a minuto de la carrera del GP de Mónaco de F1 con los comentarios en directo vuelta a vuelta.

GP de Mónaco de F1, en directo

A qué hora es la carrera del GP de Mónaco

El Gran Premio de Mónaco, correspondiente a la sexta prueba del Mundial de Fórmula 1 2026, se disputará en las legendarias calles del Principado. Se trata de una de las carreras más icónicas del campeonato, tanto por su historia como por la complejidad de un circuito donde el más mínimo error suele pagarse muy caro.

La carrera pondrá el broche final al fin de semana en el Principado. Los pilotos afrontarán 78 vueltas a uno de los circuitos más exigentes del mundo, donde la estrategia, la precisión y la concentración resultan fundamentales.

La prueba principal del Gran Premio de Mónaco se disputará el domingo 7 de junio a partir de las 15:00 horas en la España peninsular, una hora menos en Canarias.

Dónde ver el GP de Mónaco por televisión y online

DAZN mantiene los derechos de retransmisión de la Fórmula 1 en España y ofrecerá en directo todas las sesiones del fin de semana: entrenamientos libres, clasificación y carrera.

La cobertura podrá seguirse a través del canal DAZN F1, disponible en distintas plataformas de televisión de pago. Por tanto, será necesario disponer de una suscripción activa para acceder a la retransmisión.

Dónde escuchar el GP de Mónaco por radio

Quienes no puedan seguir la carrera por televisión o internet también tendrán la posibilidad de mantenerse informados a través de la radio. Emisoras nacionales como COPE, Cadena SER, Onda Cero, Radio Marca o RNE ofrecerán información permanente sobre todo lo que ocurra en Montecarlo, con especial atención a la actuación de los pilotos españoles.

Características del Circuito de Mónaco

El Circuito de Mónaco, popularmente conocido como el circuito de Montecarlo, volverá a ser el escenario de una de las pruebas más legendarias del automovilismo mundial.

El trazado debutó en el calendario de la Fórmula 1 en 1950 y destaca por su recorrido urbano entre las calles del Principado. Cuenta con una longitud de 3,337 kilómetros y un total de 19 curvas, obligando a los pilotos a completar 78 vueltas para cubrir la distancia de carrera.