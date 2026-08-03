Así queda el palmarés del ATP 500 de Washington y cuánto dinero ha ganado Rafa Jódar
Rafa Jódar perdió la final deWashington y la oportunidad de ganar su segundo título de su carrera en la ATP a sus 19 años
El tenista es 15º del mundo y gana un suculento premio económico como recompensa
El ATP 500 de Washington ha llegado a su fin con la final entre Rafa Jódar y Taylor Fritz. Ya se conoce al campeón del torneo y cuánto dinero se lleva por el triunfo en tierras americanas. Taylor Fritz sucede a Álex de Miñaur en el palmarés del Torneo de Washington tras imponerse al tenista local en la final. El tenista español perdió la posibilidad de ganar su segundo título ATP de toda su carrera tras el conquistado en Marrakech en el mes de abril.
El tenista de Leganés venía de cargarse a Fils en primera ronda, Nishikori en octavos, Musetti en cuartos y a Tabilo en semifinales; pero no pudo contra Fritz en la final. El ídolo local no sucumbió ante la nueva joya del tenis español, que levanta por primera vez el título en Washington.
Cuánto dinero ha ganado Rafa Jódar por ser subcampeón el ATP 500 de Washington
El Mubadala DC Open reparte un total de 2.469.450 dólares (2.145.566 euros) durante todo el torneo. El ganador se lleva 455.920 dólares (396.123 euros), mientras que el subcampeón recibe 243.165 dólares (211.272 euros). Por tanto, Jódar, como subcampeón se lleva 211.272 euros de premio económico. Gran botín para el madrileño, que se sitúa decimoquinto del ranking ATP a sus 19 años.
Así queda el palmarés del ATP 500 de Washington
2026: Taylor Fritz
2025: Álex de Miñaur
2024: Sebastian Korda
2023: Daniel Evans
2022: Nick Kyrgios
2021: Jannik Sinner
2020: NO DISPUTADO POR EL COVID-19
2019: Nick Kyrgios
2018: Alexander Zverev
2017: Alexander Zverev
2016: Gael Monfils
2015: Kei Nishikori
2014: Milos Raonic
2013: Juan Martín del Potro
2012: Alexandr Dolgopolov
2011: Radek Stepanek
2010: David Nalbandian
2009: Juan Martín del Potro
2008: Juan Martín del Potro
2007: Andy Roddick
2006: Arnaud Clément
2005: Andy Roddick
2004: Lleyton Hewitt
2003: Tim Henman
2002: James Blake
2001: Andy Roddick
2000: Álex Corretja
1999: Andre Agassi
1998: Andre Agassi
1997: Michael Chang
1996: Michael Chang
1995: Andre Agassi
1994: Stefan Edberg
1993: Amos Mansdorf
1992: Petr Korda
1991: Andre Agassi
1990: Andre Agassi
1989: Tim Mayotte
1988: Jimmy Connors
1987: Ivan Lendl
1986: Karel Novacek
1985: Yannick Noah
1984: Andrés Gómez
1983: Jose-Luis Clerc
1982: Ivan Lendl
1981: Jose-Luis Clerc
1980: Brian Gottfried
1979. Guillermo Vilas
1978: Jimmy Connors
1977: Guillermo Vilas
1976: Jimmy Connors
1975: Guillermo Vilas
1974: Harold Solomon
1973: Arthur Ashe
1972: Tony Roche
1971: Ken Rosewall
1970: Cliff Richey
1969: Thomas Koch
Temas:
- ATP
- Rafa Jódar