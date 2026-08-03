Así queda el palmarés del ATP 500 de Washington y cuánto dinero ha ganado Rafa Jódar

El ATP 500 de Washington ha llegado a su fin con la final entre Rafa Jódar y Taylor Fritz. Ya se conoce al campeón del torneo y cuánto dinero se lleva por el triunfo en tierras americanas. Taylor Fritz sucede a Álex de Miñaur en el palmarés del Torneo de Washington tras imponerse al tenista local en la final. El tenista español perdió la posibilidad de ganar su segundo título ATP de toda su carrera tras el conquistado en Marrakech en el mes de abril.

El tenista de Leganés venía de cargarse a Fils en primera ronda, Nishikori en octavos, Musetti en cuartos y a Tabilo en semifinales; pero no pudo contra Fritz en la final. El ídolo local no sucumbió ante la nueva joya del tenis español, que levanta por primera vez el título en Washington.

Cuánto dinero ha ganado Rafa Jódar por ser subcampeón el ATP 500 de Washington

El Mubadala DC Open reparte un total de 2.469.450 dólares (2.145.566 euros) durante todo el torneo. El ganador se lleva 455.920 dólares (396.123 euros), mientras que el subcampeón recibe 243.165 dólares (211.272 euros). Por tanto, Jódar, como subcampeón se lleva 211.272 euros de premio económico. Gran botín para el madrileño, que se sitúa decimoquinto del ranking ATP a sus 19 años.

Así queda el palmarés del ATP 500 de Washington

2026: Taylor Fritz

2025: Álex de Miñaur

2024: Sebastian Korda

2023: Daniel Evans

2022: Nick Kyrgios

2021: Jannik Sinner

2020: NO DISPUTADO POR EL COVID-19

2019: Nick Kyrgios

2018: Alexander Zverev

2017: Alexander Zverev

2016: Gael Monfils

2015: Kei Nishikori

2014: Milos Raonic

2013: Juan Martín del Potro

2012: Alexandr Dolgopolov

2011: Radek Stepanek

2010: David Nalbandian

2009: Juan Martín del Potro

2008: Juan Martín del Potro

2007: Andy Roddick

2006: Arnaud Clément

2005: Andy Roddick

2004: Lleyton Hewitt

2003: Tim Henman

2002: James Blake

2001: Andy Roddick

2000: Álex Corretja

1999: Andre Agassi

1998: Andre Agassi

1997: Michael Chang

1996: Michael Chang

1995: Andre Agassi

1994: Stefan Edberg

1993: Amos Mansdorf

1992: Petr Korda

1991: Andre Agassi

1990: Andre Agassi

1989: Tim Mayotte

1988: Jimmy Connors

1987: Ivan Lendl

1986: Karel Novacek

1985: Yannick Noah

1984: Andrés Gómez

1983: Jose-Luis Clerc

1982: Ivan Lendl

1981: Jose-Luis Clerc

1980: Brian Gottfried

1979. Guillermo Vilas

1978: Jimmy Connors

1977: Guillermo Vilas

1976: Jimmy Connors

1975: Guillermo Vilas

1974: Harold Solomon

1973: Arthur Ashe

1972: Tony Roche

1971: Ken Rosewall

1970: Cliff Richey

1969: Thomas Koch