Tenis

La Laver Cup pone en peligro la presencia de Rafa Jódar en la Copa Davis

Apenas hay cinco días entre la disputa de la eliminatoria de la Davis y la Laver Cup

En contra también juega que se disputan en continentes y superficies diferentes

Rafa Jódar
Rafa Jódar en Wimbledon. (Getty)

Camina el tenis con el calendario sobrecargado. Se ha convertido en un deporte de mases. Más torneos, de más semanas, más partidos… Más, más, más y más. Ya se han conocido los equipos que disputarán la Laver Cup. El bando de Europa contará con dos tenistas españoles por primera vez. Carlos Alcaraz, que llegará ya recuperado de su lesión, y el debutante Rafa Jódar.

El calendario de Rafa Jódar está siendo exigente en este 2026. Disputó la gira de tierra batida al completo. Marrakech, Godó, Madrid, Roma y Roland Garros. Previamente también pasó por el Open de Australia, Indian Wells y Miami. Posteriormente, tenía fijado competir en Queen’s y Eastbourne, pero su cuerpo le pidió un respiro y fue directamente a Wimbledon.

Ahora está a las puertas de la gira norteamericana, que le llevará por Washington, los Masters 1.000 de Cincinnati y Canadá y el US Open. Otra hoja cargada en su calendario. El problema con las fechas lo tendrá a finales de septiembre, ya que España juega la eliminatoria de la Copa Davis en Chile del 18 al 20 de septiembre y la Laver Cup está fijada del 25 al 27 de septiembre.

Pocos días de descanso, teniendo en cuenta que debería cambiar de continente, de Chile a Londres, y de superficie, pues la Copa Davis se disputa sobre tierra batida y la Laver Cup en indoor. Dos continentes, dos superficies diferentes y poco tiempo entre medias. Demasiados inconvenientes para llegar a todo. El capitán español, David Ferrer, analizó la situación de Jódar durante una entrevista con OKDIARIO.

«Todavía queda mucho tiempo. Por supuesto que lo tendré en cuenta, cómo no lo voy a tener en cuenta con el daño que están haciendo. Pero claro, de aquí a septiembre puede pasar tema de lesiones, agotamiento físico… Vamos a ver cómo se encuentra a medida que va pasando la temporada y ahí ya decidiremos cuál es el equipo», explicó. Aunque no imposible, será complicado que Jódar dispute ambos torneos. Su debut con España podría esperar.

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