El príncipe de Jordania acusa a Infantino de «chantaje» para conseguir su apoyo en la FIFA

El príncipe de Jordania, Alí bin Hussein, también presidente de la Federación de Fútbol jordana, ha acusado este martes a través de un mensaje en sus redes sociales a Gianni Infantino de «chantaje» económico durante la pasada Copa del Mundo. Una acusación muy grave que incrementa la guerra abierta contra la FIFA.

Alí bin Hussein ya fue rival electoral de Infantino en las elecciones a presidente de la FIFA en el año 2016. Las perdió por goleada, ya que solamente sacó cuatro votos en la segunda y definitiva votación, por los 115 del actual presidente.

El presidente de la Federación jordana de fútbol ha emitido un mensaje en sus redes sociales donde acusa de chantaje a Infantino durante la actual Copa del Mundo: «Durante meses, la FIFA se ha negado a ayudarnos en ninguno de estos u otros asuntos, hasta que me fue comunicado verbalmente durante la Copa del Mundo que si respaldaba a Infantino, eso ayudaría en gran medida a nuestra FA».

Mensaje del príncipe de Jordania contra Infantino

«No hay escasez de problemas en relación con la FIFA. Permítanme comenzar aclarando cuáles son algunos de estos desde la perspectiva de una FA, en particular la de Jordania al ingresar por primera vez a una Copa del Mundo. Somos un país pequeño con un presupuesto mínimo para nuestra FA y tuvimos que lidiar con enormes obstáculos», comenzó señalando el príncipe jordano.

«Primero, llevar a nuestros aficionados a los EE. UU.: no todos recibieron visas, a pesar de tener boletos —que también sabemos que se vendieron a precios exorbitantes. En segundo lugar, estamos siendo gravados por el gobierno de EE. UU. a través de la FIFA por nuestra participación. Dinero que debería ir a jugadores y personal. Esto no fue así para aquellos que jugaron y montaron campamento en Canadá y México. Pero nosotros tuvimos la mala suerte de estar en los EE. UU., por lo que ahora enfrentamos estos enormes costos en impuestos por haber participado», continuó diciendo Alí bin Hussein

«En tercer lugar, hemos estado esperando el dinero de recompensa para nuestros jugadores desde diciembre por la Copa Árabe en Qatar, que es un evento de la FIFA. El dinero que nuestro equipo debería recibir por haber llegado a la final aún no ha sido entregado, mientras que al mismo tiempo la FIFA se jacta de cuántos miles de millones tiene en reserva. Está claro que el problema real radica en el liderazgo. Durante meses, la FIFA se ha negado a ayudarnos en ninguno de estos u otros asuntos, hasta que me fue comunicado verbalmente durante la Copa del Mundo que si respaldaba a Infantino, eso ayudaría en gran medida a nuestra FA. Nos enorgullecemos en Jordania de mantener valores éticos. No lo respaldamos antes y ciertamente no lo haremos ahora. Pero toda la situación equivale a un chantaje y nos negamos a ceder ante eso», sentenció con contundencia el presidente de la Federación jordana.