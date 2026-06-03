Selección de Jordania para el Mundial 2026: calendario, convocados, camiseta, entrenador, estrellas…

La selección de Jordania afrontará en 2026 el momento más importante de toda su historia futbolística. Después de nueve intentos fallidos y décadas persiguiendo el sueño mundialista, el combinado jordano consiguió por fin clasificarse para el Mundial 2026, su primera Copa del Mundo, y estará presente en el torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

La presencia de Jordania en el Mundial 2026https://okdiario.com/deportes/asi-balon-oficial-del-mundial-2026-como-diseno-donde-comprar-15513715 representa el mayor logro internacional de su fútbol y confirma el crecimiento sostenido que ha experimentado durante los últimos años. El equipo asiático ya había dado señales de su evolución con el histórico subcampeonato logrado en la Copa Asiática de la AFC, una actuación que reforzó la confianza de una generación que ahora buscará competir al máximo nivel en el escenario mundialista.

Grupo de la selección de Jordania en el Mundial 2026

El sorteo del Mundial 2026 encuadró a Jordania en el Grupo J junto a Argentina, Argelia y Austria. El combinado asiático tendrá que enfrentarse a rivales de perfiles muy diferentes en una fase de grupos que supondrá un enorme desafío competitivo.

Argentina aparece como la gran favorita del grupo por su condición de vigente campeona del mundo, mientras que Austria y Argelia serán dos selecciones clave en la pelea por intentar avanzar a las rondas eliminatorias.

Cuándo juega Jordania en el Mundial de 2026

La selección jordana ya conoce el calendario completo de la fase de grupos del Mundial 2026. El estreno será frente a Austria en San Francisco Bay Area Stadium. El duelo frente a Argelia podría resultar decisivo para las aspiraciones del conjunto asiático, mientras que el cierre ante Argentina será uno de los encuentros más esperados para la afición jordana.

Estos serán los partidos de Jordania en la Copa del Mundo:

Miércoles 17 junio 2026 – 6:00 horas – Austria vs Jordania – San Francisco Bay Area Stadium

– San Francisco Bay Area Stadium Martes 23 junio 2026 – 5:00 horas – Jordania vs Argelia – San Francisco Bay Area Stadium

vs Argelia – San Francisco Bay Area Stadium Domingo 28 junio 2026 – 4:00 horas – Jordania vs Argentina – Dallas Stadium

Convocados de Jordania para el Mundial 2026

Porteros

Yazeed Abulaila

Noureddin Bani Attiah

Abdallah Al-Fakhouri

Defensas

Yazan Al-Arab

Abdallah Nasib

Saed Al-Rosan

Husam Abu Dahba

Mohammad Abualnadi

Saleem Obaid

Mohammad Abu Hasheesh

Mohannad Abu Taha

Ehsan Haddad

Anas Badawi

Centrocampistas

Nizar Al-Rahsdan

Amer Jamous

Noor Al-Rawabdeh

Ibrahim Saadeh

Rajaei Ayed

Mohammad Al-Dawoud

Delanteros

Mahmoud Al-Mardi

Odeh Fakhouri

Mousa Al-Tamari

Shararh

Ali Azaizeh

Ali Olwan (

Ibrahim Sabra

Quién es el portero de Jordania

En la portería, Jordania cuenta con Yazeed Abulaila como principal referencia. El guardameta se ha convertido en uno de los pilares del equipo nacional y fue titular en todos los encuentros de clasificación hacia el Mundial 2026.

Su experiencia y regularidad lo han consolidado como el número uno indiscutible de la selección jordana de cara a la cita mundialista. Todo apunta a que mantendrá ese rol durante el torneo.

Las estrellas de la selección de Jordania en el Mundial 2026

El gran referente de Jordania es Mousa Al-Tamari. El atacante de 28 años, futbolista del Stade Rennes de la Ligue 1 francesa, llega al Mundial como capitán y máxima figura del equipo nacional.

Con 21 goles en 70 partidos internacionales, Al-Tamari atraviesa además uno de los mejores momentos de su carrera. Durante la última temporada disputó 35 encuentros, marcó siete goles y repartió once asistencias, confirmando su importancia ofensiva. Una de sus principales virtudes es su capacidad para adaptarse a distintas posiciones ofensivas. Puede actuar como extremo, mediapunta, segundo delantero o incluso ocupar cualquiera de las dos bandas del ataque.

Junto a él aparece otro nombre que genera expectación dentro del fútbol jordano: Ibrahim Sabra. El atacante de 20 años, actualmente en el Lokomotiv Zagreb de Croacia, es considerado uno de los jóvenes con mayor proyección de la selección y será uno de los futbolistas a seguir durante el torneo.

Así es el seleccionador de Jordania en el Mundial 2026

La federación jordana decidió apostar por Jamal Sellami tras la salida de Hussein Ammouta, en un momento en el que existía preocupación por la posibilidad de perder el nivel competitivo alcanzado por el equipo.

Sellami, de 55 años, logró dar continuidad al proyecto y mantener el crecimiento de la selección. Antes de iniciar su carrera en los banquillos, fue un destacado centrocampista marroquí que brilló especialmente en el Raja de Casablanca, club con el que conquistó numerosos títulos.

La camiseta de Jordania en el Mundial 2026