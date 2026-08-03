Europa se moviliza para echar a Infantino

A Gianni Infantino le va a salir muy cara su propuesta de privatizar las futuras Copas del Mundo. Tras el anuncio de la FIFA y la marcha atrás en apenas días, tras la falta de apoyo encontrada por parte de la gran mayoría de clubes, asociaciones y federaciones, el discurso está corriendo ahora en dirección al máximo dirigente del organismo, sensiblemente dañado tras lo sucedido. Sin ir más lejos, asociaciones como la inglesa, alemana y galesa, ya han tomado partido y retiran su apoyo al suizo.

Gales y Rumanía fueron las primeras federaciones que verbalizaron con claridad que rechazan un nuevo mandato de Gianni Infantino al frente de la FIFA, de cara a las próximas elecciones al cargo que tendrán lugar el próximo año, en 2027.

The FAW supports UEFA’s position regarding a robust review of the Leadership and Governance of FIFA. FIFA and its members are custodians of the game, responsible for its long-term growth, development and sustainability. This requires leadership that puts our game first in all… pic.twitter.com/dKHHBV9rGA — FA WALES (@FAWales) August 1, 2026

«La FAW apoya la posición de la UEFA en cuanto a una revisión sólida del Liderazgo y la Gobernanza de la FIFA», esgrimen desde la Federación de Fútbol de Gales, cargando con dureza sobre la figura de Infantino: «La FIFA y sus miembros son custodios del juego, responsables de su crecimiento, desarrollo y sostenibilidad a largo plazo. Esto requiere un liderazgo que ponga nuestro juego en primer lugar en todas nuestras decisiones».

Que Rumanía sea una de las primeras es particularmente destacable, principalmente porque Razvan Burleanu es a la vez su presidente y miembro del Consejo de la FIFA. La Federación rumana también ha rechazado la continuidad de Infantino y no le dará su apoyo en las próximas elecciones.

«Apoyamos plenamente la posición de la UEFA. Ha llegado el momento de realizar una revisión completa y rigurosa del liderazgo y la gobernanza de la FIFA para garantizar que el fútbol se gestione de manera transparente, en beneficio de todas las 211 naciones miembro y con la gestión a largo plazo del fútbol en su núcleo», son palabras de la Federación Inglesa de Fútbol (FA), otra de las que se une a esta oleada de rechazo hacia Gianni Infantino.

We fully support UEFA’s position. It is time for a full and robust review of FIFA’s leadership and governance to ensure that the global game is run transparently, for the benefit of all 211 member nations and with the long term stewardship of football at its heart. https://t.co/E2jw4HQ1wS — The FA (@FA) August 1, 2026

Desde Alemania, el director general de la Federación Alemana de Fútbol (DFB), Andreas Rettig, también se ha manifestado al respecto, considerando que este movimiento de Infantino ha producido «una pérdida de confianza irreparable». El mandamás federativo alemán, recalca que «una de las razones es la forma en que se suponía que se iba a tomar esta decisión, a puerta cerrada, por así decirlo, y las tácticas deshonestas utilizadas para atraer a la gente».

El ataque por parte de Rettig va más allá, destacando que Infantino «se ha rodeado de personas ajenas al mundo del fútbol, procedentes del sector financiero o de la economía real», nublando su juicio y el rumbo de la FIFA: «Pero no se pueden aplicar directamente al fútbol los principios del sector financiero o de la economía real.

«Cuando se convirtió en presidente de la FIFA y sustituyó a Sepp Blatter, al principio hubo una gran sensación de alivio. Pensábamos que las cosas solo podían mejorar. Por desgracia, la realidad nos ha demostrado lo contrario», afirmó Rettig, sentenciando que Infantino ha invertido «mucho tiempo, dinero y energía en mantener su estructura de poder» y que es «evidente que muchas decisiones sirvieron principalmente para consolidar su propia posición».