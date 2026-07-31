Infantino pelotea a Marruecos asistiendo a la fiesta del rey Mohamed VI

Gianni Infantino sigue generando polémica con el Mundial 2030 con la pelea entre España y Marruecos por albergar la final. Con la presión del país africano de ser elegido, su plan de peloteo al presidente de la FIFA sigue su curso tras la invitación para asistir al 27º aniversario de la coronación del rey Mohamed VI en Tetúan. Una imagen que no ha tardado en circular en redes sociales.

Un viaje en el que Infantino mantuvo charlas con las altas esferas de Marruecos, desde políticos a máximos cargos de la federación de fútbol. Todo ello en medio también de la polémica que ha desatado con su deseo de privatizar parte de los derechos comerciales de las competiciones de la FIFA con la UEFA en contra. Lejos de ser un invitado más, el italiano tuvo el privilegio de saludar al rey, con el que tuvo una pequeña charla en un tono cercano y sonriente.

A raíz de ello han saltado las especulaciones de que habría aprovechado estos días para hablar con Marruecos y conocer la propuesta que tienen para ser los anfitriones de los partidos más importantes del Mundial 2030. Se han preparado con la construcción de estadios nuevos, con el Estadio Hassan II en Casablanca, para convencer a Infantino. Aunque la que sigue teniendo más papeletas sigue siendo España.

Así quiso tranquilizar Rafael Louzán, presidente de la RFEF, para explicar que nuestro país tiene prácticamente garantizada la final con el Santiago Bernabéu como gran favorito, pues cumple con creces los requisitos de la FIFA respecto a capacidad, calidad y seguridad. Además, el hecho de que España parte como vigente campeona del mundo hace ganar más crédito a la RFEF para terminar de convencer a la FIFA. Sin embargo, este último gesto de Infantino con Marruecos hace que no todo pueda darse por sentado hasta que se comunique el veredicto final.