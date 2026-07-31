El futbolista que estalla contra Pedro Sánchez por la crisis en Ceuta: «Después a un español le ponen trabajas, iros a tomar por cu…»

España entera mira con preocupación lo que está ocurriendo en Ceuta, una crisis migratoria sin precedentes a la que el Gobierno no pone ningún tipo de solución hasta el momento. Las críticas hacia Pedro Sánchez y los suyos llegan desde todos los ámbitos, incluyendo el deporte. Un ejemplo es el mensaje que ha publicado en las redes sociales el futbolista Samu Castillejo, que ha estallado contra el Gobierno de Sánchez.

«Después va un ESPAÑOL con muchos años cotizados y MILLONES de euros aportados al sistema e intenta ponerle una vacuna a su hijo, nacido en Italia, que todavía no tiene DNI español, y le ponen un sinfín de trabas porque aún no figura como español en el sistema. O intenta regularizar la situación de una persona que ha huido de su país, que quiere trabajar y sacar adelante a su familia, y se encuentra con una interminable lista de requisitos y obstáculos administrativos. ANDA E IROS A TOMAR POR CU**», escribió el ex jugador del Milan o del Valencia, entre otros clubes.

La situación de inestabilidad que atraviesa la ciudad autónoma de Ceuta tras el cruce masivo e irregular de miles de migrantes procedentes de Marruecos ha provocado una oleada de reacciones en el deporte ceutí. Bajo el lema «Me duele Ceuta», muchos han encontrado una forma de expresar el sentimiento compartido de toda una ciudad, entre ellos decenas de atletas y deportistas como Kuki Zalazar, jugador de la AD Ceuta FC, o los también futbolistas Aisar Ahmed y Youness Lacchab, ex del conjunto caballa.

Crisis migratoria en Ceuta

La crisis migratoria en Ceuta continúa agravándose tras la entrada masiva de miles de personas desde Marruecos, una situación que ha desbordado la capacidad de respuesta de la ciudad autónoma y ha reabierto el debate sobre la eficacia de los mecanismos de devolución.

Aunque España y Marruecos han anunciado un acuerdo para agilizar el retorno de quienes han accedido de forma irregular, las experiencias de crisis anteriores y las previsiones de fuentes policiales apuntan a que una parte significativa de los inmigrantes permanecerá finalmente en territorio español, mientras las autoridades investigan las causas y el alcance de esta nueva oleada migratoria.

La Policía Nacional y la Policía Local se encuentran desplegadas por el centro de Ceuta desde primera hora de la mañana para desalojar a los inmigrantes de la zona antes de la llegada del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y están vallando las calles por las que va a pasar. Así, las autoridades han vallado el tramo de la avenida Alcalde Sánchez Prado donde se ubica el Palacio Autonómico, lugar en el que el presidente de la Ciudad, Juan Vivas, recibirá al socialista a las 12:00. En paralelo, los servicios de limpieza de la ciudad se encuentran limpiando las playas y las calles de las inmediaciones del Ayuntamiento para dejarlas a punto. Hasta este momento no se había producido un despliegue así en el centro de la ciudad, donde siguen deambulando miles de inmigrantes ilegales.