Emily Wilson, traductora de ‘La odisea’: «Christopher Nolan intenta abarcar demasiado y deja fuera temas esenciales»

La película que hay que ver en cines este verano es sin duda La Odisea de Christopher Nolan. Una impresionante cinta en la que ha intentado adaptar el conocido poema épico de Homero y que no deja a ningún espectador indiferente. El propio Nolan ha explicado que se ha inspirado en una traducción moderna del libro que llevó a cabo Emily Wilson y la reacción de la traductora no se ha hecho esperar. Según unas declaraciones que ha concedido a AP News Wilson ha comentado que celebra que mucha más gente tenga la oportunidad de conocer y haya vuelto a leer el poema, pero que al mismo tiempo, tuvo la sensación de que «Christopher Nolan intenta abarcar demasiado y deja fuera temas esenciales del poema». Cualquiera que haya visto la película de Nolan y no haya leído el poema épico puede pensar que es una exageración porque es imposible que en las casi tres horas de metraje que tiene la película puedan ocurrirle más cosas a Odiseo, pero la traductora se refiere a algunas ausencias de personajes y su forma de enfocar el papel de Penélope.

La película La Odisea se estrenó el pasado 17 de julio y lleva ya recaudados más de 630 millones de dólares en todo el mundo tras su segundo fin de semana en las salas de cine. Aunque la cinta de Nolan ha tenido un presupuesto enorme, 250 millones de dólares, con ella ya ha superado el director la recaudación de Oppenheimer con la que obtuvo 330 millones de dólares. Una película espectacular que destaca por su magnífica fotografía, su ambientación y su impresionante reparto liderado por los actores Matt Damon y Anne Hathaway.

Las decisiones cuestionables de Nolan

La traductora Emily Wilson ha explicado en esas declaraciones que hay dos grandes ausencias en la película: las de Zeus y Poseidón. Estos dos dioses controlan el destino y los castigos de Odiseo y, aunque se nombra en muchas ocasiones en la película, no aparecen físicamente Zeus que es el juez supremo del orden cósmico y la hospitalidad, ni Poseidón el implacable enemigo que retrasa el viaje de este héroe.

También la traductora cree que el personaje de Penélope, papel interpretado por la actriz Anne Hathaway, no tiene la entidad que debiera y se reduce hasta tal punto que cuesta entender la credibilidad de su matrimonio con Odiseo. Además, cree que Nolan hace en varias ocasiones «concesiones al sentimentalismo moderno» en escenas como las de Argos, el perro de Odiseo.

Según la traductora «a todo el mundo le encantan los perros» y, por eso, incidir en lo que le pasa a este perro que espera al regreso de Odiseo para morirse es una forma de conectar con el público.

Razones para ir a ver La Odisea al cine

Aunque la traductora haya encontrado estos fallos en la película, recomienda ir a verla al cine, pero con una condición: «Fue divertido estar allí con mis hijos. No me costó nada interactuar con la película. Si pueden verla en pantalla grande, sin duda deberían ir».

Habría que añadir que lo ideal sería verla en IMAX ya que La Odisea es el primer largometraje rodado íntegramente con cámaras IMAX, pero esto en España es bastante complicado porque solo se puede ver en 7 cines: Cinesa Diagonal Mar en Barcelona, Cines Palafox en Zaragoza, Kinépolis Valencia en Paterna y Kinépolis Ciudad de la Imagen, Cinesa Parquesur y Cinesa Heron City en Madrid. Pero también hay que aclarar que la película es tan impresionante que merece la pena verla en cualquier cine de nuestra geografía.

Otra de las razones es que, aunque haya realizado algunos cambios, Nolan se muestra bastante fiel al texto original. Cierto que está recibiendo críticas por la indumentaria de los soldados, pero las batallas contra soldados, dioses y monstruos son impresionantes.

También es cierto que Nolan se centra demasiado en la culpa que siente Odiseo por el saqueo descontrolado de Troya en la que sus soldados matan a mujeres y ancianos, el abandono del joven Sinón para lograr entrar en la ciudad y la profanación del templo de Atenea. Pero la razón es que Nolan quiere construir la figura de un antihéroe que ajusta cuentas con la diosa Atenea, papel que interpreta Zendaya que se le aparece y que solo él puede ver.

Por último, destacar la brutal interpretación de sus protagonista Matt Damon que se mete en el papel de sufrido héroe mítico y de la actriz Anne Hathaway que, aunque para mucho parece demasiado contenida, hace una interpretación correcta del papel de Penélope. Además, entre todos los actores destacan también Tom Holland como Telémaco, Charlize Theron como la ninfa Calipso, Elliot Page como Sinón y Robert Pattinson como Antinoo.